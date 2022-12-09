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Sancaktepe'de kaza yapan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

SANCAKTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Orta refüjdeki ağaçlara çarparak durabilen otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. 

09 Aralık 2022 Cuma 10:23
Sancaktepe'de kaza yapan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

Olay, saat 22.00 sıralarında Sancaktepe Akpınar Mahallesi Kanuni Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 FT 5557 plakalı otomobil kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Devrilen aydınlatma direği, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Park halindeki otomobilden inip markete giren sürücü Seymen Torga döndüğünde, direğin aracın üstüne düştüğünü gördü. Kaza yapan otomobil orta refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Bölgeye AYEDAŞ ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Hasar gören otomobil sürücüsünün ağabeyi Berat Doğukan Torga "Araç hızla geldi buradan. Girdi elektrik direğine, duramadı. Ondan sonra ağacı devirdi, saplandı oraya. Birkaç kişi arabayı çıkarmaya çalıştı orada. Ben de polisi aradım. Çıkaramayınca da sürücü kaçmış. Ben de o sırada araçtaydım" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SancaktepeKazaTrafik KazasıAkpınar Mahallesi Kanuni Caddesi
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