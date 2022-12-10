Sancaktepe'de iki kişi imalathaneyi ateşe verdi; o anlar kemarada

Yangın, saat 03:00 sıralarında Sancaktepe Hilal Mahallesi Emek Caddesi 24 numarada bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki mobilya imalathanesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre yangın, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişinin dükkanı ateşe vermesi sonucu çıktı. Alevleri fark eden bina sakinleri, binayı boşaltarak itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan iş yerini yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu söndürdü. Binadan çıkan aileler çocuklarıyla birlikte soğuk hava nedeniyle battaniyelere sarılarak söndürme çalışmalarını izledi. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu. Ekiplerin yangınla ilgili soruşturması sürüyor. Öte yandan, şüphelilerin dükkanı ateşe verme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.