Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.005,30
ALTIN
1.075,92
DOLAR
18,64
STERLİN
22,86
EURO
19,64
Ayvalık'te Belediye'den kiralık iş yerleri
Ayvalık'te Belediye'den kiralık iş...
AFAD personel alacak
AFAD personel alacak
Bitlis Belediye Başkanlığı'ndan 'S Plaka' kiralama ihalesi
Bitlis Belediye Başkanlığı'ndan 'S...
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Uzman Yardımcısı alacak
Milli Güvenlik Kurulu Genel...
Orman Mühendisleri Odası'ndan serbest meslek mensupluğu sınavlarına ilişkin duyuru
Orman Mühendisleri Odası'ndan serbest...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sancaktepe'de iki kişi imalathaneyi ateşe verdi; o anlar kemarada

SANCAKTEPE'de iki kişinin mobilya imalathanesini ateşe vermesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Öte yandan, şüphelilerin dükkanı ateşe verme anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

10 Aralık 2022 Cumartesi 04:53
Sancaktepe'de iki kişi imalathaneyi ateşe verdi; o anlar kemarada

Yangın, saat 03:00 sıralarında Sancaktepe Hilal Mahallesi Emek Caddesi 24 numarada bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki mobilya imalathanesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre yangın, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişinin dükkanı ateşe vermesi sonucu çıktı. Alevleri fark eden bina sakinleri, binayı boşaltarak itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan iş yerini yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu söndürdü. Binadan çıkan aileler çocuklarıyla birlikte soğuk hava nedeniyle battaniyelere sarılarak söndürme çalışmalarını izledi. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu. Ekiplerin yangınla ilgili soruşturması sürüyor. Öte yandan, şüphelilerin dükkanı ateşe verme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SancaktepeImalathaneKundaklamaYangınİtfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Ataşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Başakşehir’de iki araç çarpıştı: 3 yaralı
Başakşehir’de iki araç çarpıştı: 3 yaralı
Bayrampaşa’da otomobilin çarptığı direk yayanın üzerine devrildi: 1 ölü 
Bayrampaşa’da otomobilin çarptığı direk yayanın üzerine devrildi: 1 ölü 
Beşiktaş Kaymakamı: 3 işçimiz etkilendi
Beşiktaş Kaymakamı: 3 işçimiz etkilendi
Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın
Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın
İstanbul'da sahte kanser ilacı operasyonu
İstanbul'da sahte kanser ilacı operasyonu
Bekçiler tespit etti, polis baskın düzenledi
Bekçiler tespit etti, polis baskın düzenledi
Şile otoyolundaki Sofular Kavşağı açıldı
Şile otoyolundaki Sofular Kavşağı açıldı
Sancaktepe'de kaza yapan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi
Sancaktepe'de kaza yapan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول