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Sancaktepe'de 'Evlere kitap servisi' başladı

Sancaktepe Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ilçe sakinlerine 20 bin kitap dağıtımıyla ‘Evlere kitap servisi’ uygulamasına başladı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 16:24
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Sancaktepe'de 'Evlere kitap servisi' başladı

Sancaktepe Belediyesi sosyal medya hesaplarından ‘Evde kal, kitapsız kalma’ çağrısına uyan vatandaşlara ‘Evlere kitap servisi’ uygulaması başlattı.

Sancaktepe Belediye ekipleri hijyenik ortamda Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi’nde hazırlayıp paketledikleri eserleri, kitap talebinde bulunan ilçe sakinlerinin evlerine sosyal mesafe kuralları içerisinde dağıtmaya başladı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü konu ile ilgili şunları söyledi: “Şu anda ülkemiz dahil tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele etmektir. Bu hastalıkla mücadelenin en önemli tedbiri kişisel hijyen ve evde kalarak bireysel izolasyonu sağlamaktır. Elbette ki evlerimizde geçireceğimiz bu süreci aile bağlarımızı güçlendirmek için bir fırsat olarak görmeli ve birlikte geçireceğimiz zamanın kıymetini bilmeliyiz. Sosyal izolasyonu elimizden geldiğince sağladığımız bu dönemde kültür ve sanat alanlarından uzaklaşmamak için gerekli tüm koordinasyonu sağlıyor, vaktinizi verimli geçirmek için vatandaşlarımıza destek olmaya çalşıyoruz. Sevgili Sancaktepeli vatandaşlarımızın evdeki vakitlerini daha verimli geçirmeleri adına evde kalma sözü veren 20 bin kitap arasından seçtikleri bir kitabı hediye ediyoruz. Seçilen her kitabın büyük bir keyifle okunması dileği ile çağrımıza destek veren tüm vatandaşlarımıza sevgi dolu, sağlık dolu günler diliyorum”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe BelediyesiKitapEvKoronavirüs
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