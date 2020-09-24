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Salgın sonrası sosyalleşme aktiviteleri değişti

Pandemiyle birlikte yeme-içme sektöründe de tüketici alışkanlıkları hızla değişti. Yapılan araştırmaya göre, pandemi sonrası dönemde kafe, bar ve restaurantlarda hafta içi yapılan satışların toplam satıştaki payı yüzde 20 arttı. Gece satışları düşerken, gündüz satışlarının toplam satıştaki payı yüzde 32’lere ulaştı. Kalabalıktan çekinen insanlar şehir merkezinden 30 km’den fazla uzaklıktaki mekanlara yönelmeye başladı.

24 Eylül 2020 Perşembe 12:02
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Salgın sonrası sosyalleşme aktiviteleri değişti

İSTANBUL - San Francisco merkezli teknoloji şirketi Pubinno, Türkiye’de yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan yeme-içme sektöründe pandemi ile birlikte değişen tüketici davranışlarını inceledi. Rapora göre; pandemi sonrası mekanlarda hafta içi yapılan satışların toplam satıştaki payı yüzde 20 arttı, hafta içi ve hafta sonu arasındaki keskin ayrım kalktı. İnsanlar özellikle de büyük şehirlerde kalabalıktan uzaklaşmak adına şehir merkezinden en az 30 km uzaktaki mekanlara yönelmeye başladı. 


 

 TÜKETİM HAFTA SONUNDAN HAFTA İÇİNE KAYDI 


 

Pubinno’nun hazırladığı raporda, salgın öncesi ve sonrası tüketimin yoğunlaştığı gün ve saatlerdeki değişim dikkat çekti. Pandemi öncesinde kafe, bar ve restoran gibi işletmeler yüzde 61 oranında hafta sonu tercih edilirken, pandemi sonrası kalabalık ortamlardan uzak durmak için hafta içini tercih edilmeye başlandı. Böylelikle mekanlarda hafta içi yapılan satışların toplam satıştaki payı yüzde 20 arttı. Özellikle pandeminin uzaktan çalışmayı yaygın hale getirmesiyle, sosyalleşmek için hafta içini tercih edenler ile hafta sonunu tercih edenler arasındaki keskin ayrımın kalktığı belirtildi. 


 

KAFE VE RESTAURANTLARIN GÜNDÜZ SAATLERİNDEKİ CAZİBESİ ARTTI 


 

Bulgulara göre tüketiciler, pandemi sonrası dönemde sevdikleri mekanlarda vakit geçirmek için gündüz vakitlerini daha çok tercih etmeye başladı. Akşam saatlerinde mekanlarda yapılan satışların, toplam satışa oranı pandemi öncesi döneme göre değişim göstermemesine rağmen gece satışları oldukça geriledi. Gündüz saatlerinin cazibesi artarken satışların zirve yaptığı saatler incelendiğinde gündüz satışlarının toplam satıştaki payı yüzde 32’lere ulaştı. 


 

NORMALLEŞMEYLE BİRLİKTE SATIŞLARDA PATLAMA YAŞANDI 


 

Raporda, 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme süreci üç evreye ayrılarak tüketim artışına dair tespitlere de yer verildi. Buna göre; normalleşmenin ilk evresi sayılan 1 Haziran-9 Haziran 2020 tarihleri arasında pandemi öncesi döneme göre toplam satışların sadece yüzde 10’u gerçekleştirilse de gündüz satışlarının oranı yüzde 90 artış gösterdi. Normalleşmenin ikinci evresini temsil eden 10 Haziran-21 Temmuz 2020 aralığında ise birinci evreye göre satışların yüzde 500’den fazla arttığı gözlemlendi. 


 

ÜÇÜNCÜ EVREDE SOSYAL ETKİLEŞİM ARTTI 


 

Normalleşme döneminin 22 Temmuz-15 Ağustos 2020 tarihlerini kapsayan üçüncü evresinde ise bu sürecin toplum nezdinde yarattığı pozitif etkinin arttığı belirtildi. Pubinno Kurucu Ortağı ve CEO’su Can Algül, yaptığı değerlendirmede şunları aktardı: “Eğlence ve yeme-içme mekanlarındaki satış kısıtlamasının 02.00’a esnetilmesiyle birlikte gece satışlarının toplam satıştaki paya etkisinin arttığı tespit edildi. Alınan tüm tedbirler ve sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde sosyal etkileşimin arttığı bu dönemde, gündüz saatlerinin tercihi azalırken ve pandemi öncesi dönemdeki sosyal düzene ve alışkanlıklara daha da yaklaştık.” 


 

İNSANLAR KENDİ MAHALLELERİNDEKİ MEKANLARA YÖNELMEYE BAŞLADI 


 

Raporda Pubinno’nun ürettiği akıllı musluklardan alınan big data verilere de yer verildi. Verilere göre normalleşme sürecinde İstanbul’un merkezi noktalarında Pubinno akıllı musluklarından yapılan içecek satışlarının, toplam satışa oranı pandemi öncesi döneme göre düşüş gösterdi. Şehir merkezinden en az 30 km uzaklıkta olan bölgelerdeki yeme-içme noktalarında yapılan satışların ise toplam satıştaki payını artırdığı görüldü. Bunun başlıca nedeninin, tüketicilerin şehrin kalabalık ve yoğun nüfus akışından uzak durma ve etkileşimi azaltma olduğu belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
PandemiSalgın SonrasıSosyalleşme
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