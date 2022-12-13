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Sahte içkileri dezenfektan bidonları içinde piyasaya süren 18 kişi yakalandı

İSTANBUL merkezli 6 ilde sahte içki üretimi yaparak, dezenfektan bidonlarıyla piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 18'i gözaltına alındı. 

13 Aralık 2022 Salı 09:54
Sahte içkileri dezenfektan bidonları içinde piyasaya süren 18 kişi yakalandı

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki üretimi yapıp, piyasaya sürmeye hazırlanan şüpheliler olduğunu belirledi. Polis, yaptığı çalışmalarda sahte içki üretimi yapan 20 şüpheliyi tespit etti. Çalışmaların ardından, bu sabah İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyonu bulan bin 937 litre alkol ve çok sayıda etiket ve bidon ele geçirildi. Şüphelilerin ürettikleri sahte içkiyi, dezenfektan bidonları içinde saklayarak, bu şekilde piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

DHA

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İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube MüdürlüğüIçkiAlkolSahte IçkiKAÇAKÇILIK
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