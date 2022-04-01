Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.239,72
ALTIN
912,29
DOLAR
14,69
STERLİN
19,29
EURO
16,27
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Ordu Üniversitesi Sözleşmeli (4/B) Destek Personeli alacak
Ordu Üniversitesi Sözleşmeli (4/B)...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli (4/B) Personel alım ilanı
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli (4/B)...
Karadeniz Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 4/B...
Kamu İhale Kurumu 8 Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdam Edecek
Kamu İhale Kurumu 8...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sahte davulcuya karşı 'yaka kartı' uyarısı

İSTANBUL'da yaklaşık 3 bin 500 davulcu Ramazan boyunca görev yapacak. Para toplamaya gelen sahte davulculara karşı Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut uyarıda bulundu.

01 Nisan 2022 Cuma 10:26
Sahte davulcuya karşı 'yaka kartı' uyarısı

Aykut "Korsan davulcuların, mevcut davulcularımızın emeğini yediklerine şahit oluyoruz. Bir davulcu kapınıza geldiğinde yaka kartı yoksa 'ben ramazan davulcusuyum' diyorsa inanmayın. Üzeri fotoğraflı, muhtar kaşeli kartı varsa mahallenizin resmi davulcusudur. Buna dikkat edelim ki, bahşişler korsan davulculara gitmesin" dedi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. 1 Nisan'ı 2 Nisan'a başlayan gece ise oruç ibadetini yerine getirmek isteyenleri ramazan davulcuları sahura kaldırmak için hazırlıklarını tamamladı. Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut bu yıl İstanbul'da yaklaşık 3 bin 500 davulcunun görev alacağını söyledi. 

MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ BİLEN DAVULCULAR 

Ramazan davulcularının seçimiyle ilgili bilgi veren Aykut, "Ramazan davulcularımız o mahallede 10, 20, 30 hatta 50 yıl yaşamış, babasından geleneksel haline gelmiş ve o mahallenin kültürünü bilen insanlardan ağırlıklı oluşan bir yapıyla devam ediyor. Tabii bunu en iyi bilen de mahalle muhtarları. Mahallelerde ramazan davulcularımızın ramazan öncesinde biz tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu olarak, bütün muhtarlarımızla bağlantılı irtibata geçerek, ramazan davulcularımızın ramazan öncesinde on beş gün kala onları davet ederiz. Kimlik fotokopilerini, iletişim bilgilerini alırız. Onlara davul çalacak sahnede yapması gereken hareketleri de uyarılarda bulunuruz. Ülkemizde pandemi sürecinde maske mesafe kurallarına dikkat etmeleri noktasında da hassasiyetimizi kendileriyle paylaşarak onlara bir mini eğitim çalışması sergileriz. Daha sonrasında ramazan davulcularımızın kendi resmi, muhtarın kaşesi bulunan yaka kartıyla kendilerini mahallelerde davul çalmaya yönlendiririz" diye konuştu. 

YAKA KARTINA DİKKAT; BAHŞİŞİ KORSAN DAVULCUYA VERMEYİN 

Ramazan davulcularımız bahşiş üzerine çalıştıklarını hatırlatan Aykut, "Davulcular gönüllü esaslı iş yaptıkları, bahşiş usulü üzerinde hizmet verdikleri için korsan davulcuların, mevcut davulcularımızın emeğini yediklerine şahit oluyoruz. Bir davulcu kapınıza geldiğinde yaka kartı yoksa 'ben ramazan davulcusuyum' diyorsa inanmayın. Üzeri fotoğraflı, muhtar kaşesi varsa mahallenizin resmi davulcusudur. Buna dikkat edelim ki, bahşişler korsan davulculara gitmesin ve mahalle içerisine girmeye çalışan korsan davulculara da fırsat vermeyelim. Ramazan başladığında ilk 10 gün davulcularımız, davullarını çalarlar. 10 günden sonra iftar saatlerinde ve iftarla sahur arası kapıları çalarlar. Bahşiş isterler" dedi.  

'KORSAN DAVULCUYA HAYIR' 

20 yıldır davulculuk yapan Ali Yılmaz, "Çok heyecanlıyız, manilerimiz, davullarımız hazır. En az 20-30 kişi varız. Memnuniyetle bekliyoruz. Korsan davulculara hayır. Bizim yaka kartımız var, muhtarımız onaylı. Sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 

25 yıldır davulcu olan Bektaş Ez ise, "Heyecan ve mutlulukla ramazan ayının gelmesini bekliyorum ve korsan davula hayır diyorum. Vatandaşımız yaka kartı olmayan, mahallenin davulcusu olmayana bahşiş vermesin. Biz 1 yıl boyunca bu ayı bekliyoruz. Bizim de çocuklarımıza kazancımız buradan oluyor. Manilerimiz, türkülerimiz hazır. Neşe ile insanlarımızı ramazan için kaldıracağız" diye konuştu.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
RamazanDavulcuYaka Kartı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avcılar eski belediye başkanına gözaltı 
Avcılar eski belediye başkanına gözaltı 
‘Genç Osman İlk Darbe’ belgeselinin galası Güngören’de yapıldı  
‘Genç Osman İlk Darbe’ belgeselinin galası Güngören’de yapıldı  
İstanbul Gençlik Oyunları’nda 4 final heyecanı
İstanbul Gençlik Oyunları’nda 4 final heyecanı
Sultanbeyli’deki STK’lar Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı ziyaret etti 
Sultanbeyli’deki STK’lar Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı ziyaret etti 
Silivri'de 'Tasarımda Boyut ve Algı' sergisi
Silivri'de 'Tasarımda Boyut ve Algı' sergisi
BEDAŞ’tan açıklama: İftardan imsak saatine kadar planlı kesinti yapılmayacak
BEDAŞ’tan açıklama: İftardan imsak saatine kadar planlı kesinti yapılmayacak
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasında savcı yargılamanın durmasını talep etti
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi davasında savcı yargılamanın durmasını talep etti
TIR'a çarpan otomobil alev alev yandı; sürücü öldü
TIR'a çarpan otomobil alev alev yandı; sürücü öldü
İstanbul camilerinde Ramazan'ın habercisi mahyalar yakıldı
İstanbul camilerinde Ramazan'ın habercisi mahyalar yakıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma