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Sağlıkçılardan moral zeybeği

İSTANBUL Tıp Fakültesi doktorları ve çalışanları,  koronavirüs sürecinde çalışan sağlıkçılara moral ve destek amacıyla  zeybek  oynadı. 

26 Aralık 2020 Cumartesi 10:27
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Sağlıkçılardan moral zeybeği

Anadolu Ateşi dansçılarının desteği ile çekilen video tüm sağlık çalışanlarına adandı. İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kerim Güler ve İstanbul Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Nuri Yenerel’in de yer aldığı videoda doktor ve hemşireler Ege yöresine ait harmandalı zeybeği oynadı.

“MESLEKTAŞLARIMIZ MUTLU OLSUN, İYİ HİSSETSİNLER İSTEDİK”

Mart ayından bu yana koronavirüsle mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına moral olması için böyle bir video hazırladıklarını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Nuri Yenerel, şunları söyledi:

 “Bütün arkadaşlarımız Mart ayından beri çok yorulmuş durumda. Neredeyse tükenmek üzereydik. Vakalar bir dönem azaldı, tekrar arttı. Yine aynı şeyleri yine sil baştan yaşamaya başladık. Gerçekten herkesler özveriyle mücadele veriyor, hizmet ediyor. Bu mücadele sırasında en yakın ağabeylerimiz, kardeşlerimiz, hocalarımız vefat etti.  Mart ayında biz iki üç haftada bir cenaze merasimleri düzenlemeye başlamıştık. Korkunç bir dönemdi. Böyle bir durumda herkes tükenmenin eşiğine gelmişken Doktor Club ödülleri'nde de 'Bize bir motivasyon olsun, biraz yüzlerimiz gülsün diye ne yapabiliriz' diye düşündük. Spor, sanat camiasından çok ciddi destek oldu. Senelerdir insanlar sevinçlerini, üzüntülerini halk oyunları ile gösterir biz de harmandalı ile meslektaşlarımız mutlu olsun, iyi hissetsinler istedik” dedi.

“BİZLERE DESTEK OLURSANIZ BUNU YENMEMEMİZ İÇİN HİÇBİR SEBEP YOK”

Dans gösterisinin ardından konuşan Prof. Dr. Kerim Güler video mesajında, “Biz sağlık ekibi olarak Türkiye’nin her yerinde sizlerin yanındayız. Buradaki sağlık ekibini sizler gibi anne baba ve çocukları var. Fakat burada 24 saat kesintisiz olarak sizin sağlığınıza hizmet etmek için çalışıyorlar. Bir kovid belasıyla uğraşıyoruz. Bunu yenmemiz için bizim tek başımıza çalışmamızın bir anlamı yok. Sizlerin çok büyük yardımına ihtiyacımız var. Bizlere destek olursanız bunu yenmememiz için hiçbir sebep yok. Büyük hocalarımız bize bir söz söylerdi; “Gün ne kadar kötü geçerse geçsin sabah mutlaka olacaktır”. Sizlere hizmet vermek için kendi moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Sizden istediğimiz tek şey bize biraz fedakarlık göstererek yardımcı olmanızdır” ifadelerine yer verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SağlıkSağlık çalışanlarıDoktorHemşireZeybekAnadolu AteşiProf. Dr. Kerim GülerProf. Dr. Mustafa Nuri Yenerel
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