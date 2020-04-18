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Sağlık Bakanı Koca'dan yapımı süren hastanelerde inceleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı süren pandemi hastanelerinde incelemelerde bulundu

18 Nisan 2020 Cumartesi 17:35
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Sağlık Bakanı Koca'dan yapımı süren hastanelerde inceleme

Bakan Koca öğle saatlerinde Sancaktepe'deki inşaat alanına geldi. Alanda incelemelerde bulunan Bakan Fahrettin Koca, son durum hakkında da bilgi aldı. Bakan Koca burayla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sancaktepe'deyiz. Salgın, deprem ve afet hastanemiz hızla inşa ediliyor. 432'si yoğun bakım olmak üzere toplam 1008 yataktan oluşan çok amaçlı hastanemiz her türlü ihtiyaç 

halinde tam kapasite hizmet verecek. Türkiye, sağlık sistemiyle dünyada fark yaratmaya devam edecek" dedi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NA GEÇTİ

Bakan daha sonra Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatına geçti.

Bakan Fahrettin Koca burada da yetkililerden bilgi aldı. Yine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul'u her iki yakasıyla afetlere hazır hale getireceğiz. Yeşilköy'de inşa ettiğimiz çok amaçlı hastane; salgın, deprem ve her türlü afette güçlü bir sağlık alt yapısı oluşturacak. Her odası yoğun bakıma dönüştürülebilen hastanemiz toplamda 1008 yataklı" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca daha sonra Başakşehir Şehir Hastanesi'ne geçti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaSancaktepeAtatürk HavalimanıHastaneİnşaat
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