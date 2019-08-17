SAĞANAK YAĞMUR CAN ALDI

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı altgeçidini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında altgeçitten ceset çıktı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
DHA
Unkapanı köprü altında biriken sudan bir kişinin cesedi çıktı
Unkapanı köprü altında biriken sudan bir kişinin cesedi çıktı
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı altgeçidini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında altgeçitten ceset çıktı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
DHA