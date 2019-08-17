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SAĞANAK YAĞMUR CAN ALDI

Unkapanı köprü altında biriken sudan bir kişinin cesedi çıktı

SAĞANAK YAĞMUR CAN ALDI

Unkapanı köprü altında biriken sudan bir kişinin cesedi çıktı

17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:11
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SAĞANAK YAĞMUR CAN ALDI

​​​​​​İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı altgeçidini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında altgeçitten ceset çıktı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulYağmurYağışUnkapanı
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