Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
'Gezegenin akciğeri' ormanlara nefes aldırıyorlar
'Gezegenin akciğeri' ormanlara nefes aldırıyorlar
Antalyalı siyam ikizleri, İngiltere'de ayrıldı
Antalyalı siyam ikizleri, İngiltere'de ayrıldı
160 yıllık Şile Feneri restore edilecek
160 yıllık Şile Feneri restore...
Türkiye'nin ikinci yüksek dağında dört mevsimi bir arada yaşadılar
Türkiye'nin ikinci yüksek dağında dört...
Güneş yüzünü gösterdi; Sahte güneş gözlüğüne dikkat
Güneş yüzünü gösterdi; Sahte güneş...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sabiha Gökçen'de yolculara robotlu koronavirüs bilgilendirmesi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda geçtiğimiz yıl hizmete giren ‘Aerobot’, uçuşların yeniden başlaması ile yolcu bilgilendirme hizmetine başladı. Koronavirüs hakkında uyarılarda bulunan robota yolcular yoğun ilgi gösterdi.

09 Haziran 2020 Salı 15:06
0 Okunma
Sabiha Gökçen'de yolculara robotlu koronavirüs bilgilendirmesi

İSTANBUL - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında ‘Aerobot” dönemi ikinci kez başladı. Geçtiğimiz yıl terminal içinde yolculara bilgilendirme yapmak amacıyla hizmete alınan Aerobot, uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte koronavirüs hakkında uyarılarda bulunuyor. 1 Haziran’da uçuşların yeniden başlaması ile birlikte terminal içinde görevine yeniden başlayan Aerobot, İç Hatlar Giden Yolcu bölümünde hem havalimanında koronavirüs ile ilgili alınan önlemleri anlatıyor hem de uçuşlarla ilgili bilgi ve yönlendirmede bulunuyor.


Aerobot ayrıca çocukları eğlendirmek için çeşitli animasyonları da barındırıyor. Koronavirüs salgını sonrasında dünyada otomasyonda artış beklendiği için geliştirmeye açık bir platform olan Aerobot’un yeni yazılımlarla birçok alanda kullanılması öngörülüyor. Tek şarjla sekiz saat çalışabilen robotun boyu karşısındaki kişiye göre uzayıp kısalabiliyor. Aerobot ayrıca yolculara koronavirüse karşı uyarılarda da bulunuyor. Sesli ve gerektiğinde operatör müdahalesiyle de kontrol edilebilen Aerobot, havalimanına gelen yolcuların ilgisini çekiyor.


“GÜZEL OLMUŞ BEĞENDİK”


Robotla ilgilenen bir çocuk, “Robotu güzel buldum. Ona sevdiğimi söyledim. Bana bagajlarla ilgili bir şeyler söyledi” dedi. Yolculardan Gülcan Öztürk, “Güzel ve sosyal mesafeye dikkat etmemiz konusunda aynı zamanda uyarıyor. Güzel olmuş beğendik. Nasılsın diye sordum o da cevap verdi.” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sabiha GökçenRobotlu Koronavirüs BilgilendirmesiHavalimanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maltepe'de kamyonet minibüse çarptı: 1'i ağır 5 yaralı
Maltepe'de kamyonet minibüse çarptı: 1'i ağır 5 yaralı
Tuzla'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
Tuzla'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
Çatıda çıkan yangın, vatandaşları sokağa döktü
Çatıda çıkan yangın, vatandaşları sokağa döktü
Ortaköy'de Kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı
Ortaköy'de Kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı
Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık
Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık
Asker uğurlamasında İstanbul'u savaş alanına çevirdiler
Asker uğurlamasında İstanbul'u savaş alanına çevirdiler
Adalar Belediyesi'ne silahla saldıran şüpheli tutuklandı
Adalar Belediyesi'ne silahla saldıran şüpheli tutuklandı
Adalar Belediyesi'ne pompalı tüfekle saldırı
Adalar Belediyesi'ne pompalı tüfekle saldırı
Türk mutfağını da ABD’ye tanıtacak üniversitelerarası anlaşma
Türk mutfağını da ABD’ye tanıtacak üniversitelerarası anlaşma

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı