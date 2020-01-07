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Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den son dakika açıklaması geldi.

Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den son dakika açıklaması geldi.

07 Ocak 2020 Salı 10:24
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Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı

Sharjah - İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.

Edinilen ilk bilgilere göre olay sırasında yaralanan olmadı. Yolcular terminale alındı. Uçağın toprağa çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı pisti iki saatliğine kapatıldı.

THY GENEL MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: Sabiha Gökçen Havalimanında pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15'e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. Çağrı merkezimizden alternatif sefer planlamalarımız  ile ilgili  bilgi alabilirsiniz.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sabiha GökçenUçakPist
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