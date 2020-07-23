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Sabiha Gökçen'de 52 günde 3 ton dezenfektan kullanıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında koronavirüsle mücadele devam ediyor. Havalimanında 1 Haziran'dan bu yana koronavirüsle mücadelede 3 ton dezenfektan kullanıldığı öğrenildi.

23 Temmuz 2020 Perşembe 14:06
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Sabiha Gökçen'de 52 günde 3 ton dezenfektan kullanıldı

İSTANBUL - Normalleşme adımlarının atılmasının ardından 1 Haziran tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yeniden hizmet vermeye başladı. Gün içerisinde binlerce yolcunun tercih ettiği Sabiha Gökçen Havalimanı’nda koronavirüs önlemleri de en üst seviyede tutuluyor. Terminal binasına görevli personel ve yolcu dışında girişler durdurulurken terminal içerisinde maske takma zorunluluğu getirildi. Maskesi bulunmayan yolcular için Sabiha Gökçen Havalimanında girişlere maske ve dezenfeksiyon otomatı kuruldu.

HER YER DEZENFEKTE EDİLİYOR

Yolcuların terminal binasına giriş yaptığı ve terminalde yoğun olarak kullanılan noktalara el dezenfektan cihazları yerleştirilirken terminal içerisinde belirli aralıklarla sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarılar yapılıyor. Güvenlik kontrol noktasından yolcuların temas ettiği noktalar günlük olarak ULV cihazlarıyla dezenfekte ediliyor. Yolcuların kullandığı noktaların yanı sıra valizlerin kontrolden geçtiği şut altı bölümü de koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfekte edilerek önlemler en üst düzeyde tutuluyor.1 Haziran'dan bu yana İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında koronavirüsle mücadelede 3 ton dezenfektan kullanıldığı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sabiha Gökçen HavalimanıDezenfektan
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