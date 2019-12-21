Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
111177
ALTIN
282.139
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7271
EURO
6.5768
Tiyatro Piyes Doğaçlama Topluluğu
Tiyatro Piyes Doğaçlama Topluluğu
Mevlâna Celaleddin Rumi, 746. vuslat yıl dönümünde TSKM’de anıldı
Son Dakika
ALTAN ERKEKLİ, MEVLÂNA’YI ANLATTI
Ağaç kökleri heykele dönüştü 
Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür...
GOLDEN CİTY AWARDS ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Son Dakika
YILIN EN BAŞARILI DERGİSİ ANT...
Rıza Çalımbay: Kalan 2 maçı kazanırsak büyük avantaj yakalayacağız
Rıza Çalımbay: Kalan 2 maçı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rus savaş gemisi Azov, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 151 borda numaralı savaş gemisi Azov, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi Azov, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 151 borda numaralı savaş gemisi Azov, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

21 Aralık 2019 Cumartesi 15:00
6 Okunma
Rus savaş gemisi Azov, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ÇANAKKALE

Ege Denizi'nden saat 13.45'te, Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi Azov, saat 14.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Rus savaş gemisinin güvertesinde askerlerin olduğu görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çanakkale BoğazıRus DonanmasıAzovMarmara Denizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ruam açıklaması
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ruam açıklaması
TERKOS GÖLÜ'NDE FECİ OLAY!
TERKOS GÖLÜ'NDE FECİ OLAY!
İmamoğlu'ndan Ruam hastalığı açıklaması
İmamoğlu'ndan Ruam hastalığı açıklaması
İstanbul lüferine coğrafi işaret başvurusu
İstanbul lüferine coğrafi işaret başvurusu
Beyoğlu'nda yangın paniği
Beyoğlu'nda yangın paniği
Düşen plakayı almak isteyen muavin canından oldu
Düşen plakayı almak isteyen muavin canından oldu
Vali Yerlikaya: 371 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı
Vali Yerlikaya: 371 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı
''Unutulan'' savunma hattı kaderine terk edildi
''Unutulan'' savunma hattı kaderine terk edildi
Bakan Kasapoğlu: Millet olarak her zaman mazluma olan ilgimizi ve katkımızı ortaya koyduk
Bakan Kasapoğlu: Millet olarak her zaman mazluma olan ilgimizi ve katkımızı ortaya koyduk

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans