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Riskli binaların tahliyesi sürüyor

Kartal'da riskli binaların tahliyesi sürüyor

Riskli binaların tahliyesi sürüyor

Kartal'da riskli binaların tahliyesi sürüyor

17 Şubat 2019 Pazar 18:45
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Riskli binaların tahliyesi sürüyor

İSTANBUL (DHA)

Kartal'da çöken 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde riskli yapı olarak tespit edilen binalarda tahliye çalışmaları sürüyor.

Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'taki  Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde riskli yapı olduğu tespit edilen 7 bina hakkında tahliye ve yıkım kararı verilmiş bunların arasında yer alan Yunus Apartmanı da tahliye edilerek yıkılmıştı. Riskli yapılarda tahliye çalışmalarına bu gün de devam edildi.  Eşyasını taşıyan bir kişi  "Şu anda binalarımız çürük olduğundan dolayı tahliye ediliyor. Valilik tarafından boşaltılma kararı alındı. Biz de binalarımızı boşaltıyoruz şu anda. Yıkım günü geldiği zaman yıkılacak buralar. Tekrar. Esentepe’ye taşınıyorum.” dedi.

Bu arada,  yıkımı tamamlanan  Yunus Apartmanının hafriyatını kamyonlara yükleme işlemi de devam ediyor

DHA

Anahtar Kelimeler:
Riskli BinalarKartal
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