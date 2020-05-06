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Restorasyon çalışmaları devam ediyor

Sultan 2. Abdülhamit tarafından 1891 yılında yaptırılan ve pandemi hastanesi olarak kullanılacak olan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:13
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Restorasyon çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL - Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abduhamit  tarafından 1891 yılında yaptırılan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nin koronavirüsle mücadele kapsamında pandemi hastanesi olarak kullanılması kararı alınmıştı. Alınan karar doğrultusunda tarihi hastanede çalışma başlatılmıştı. Hastanenin çatısı ve dış cephesindeki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Tarihi hastanenin bahçesinde de peyzaj çalışmaları devam ediyor. Hastanede yapılan çalışmalar havadan da görüntülendi. Başta koronavirüs hastaları olmak üzere diğer hastalara da hizmet verecek olan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi yenileme çalışmalarının ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacak. 

DHA

Son Güncelleme: 06.05.2020 13:24
Anahtar Kelimeler:
Sultan 2. AbdülhamitTarihi Hadımköy Askeri HastanesiRestorasyon
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