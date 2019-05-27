Ramazan'ın Her Yerde Olduğu Gösterildi

İSTANBUL- Ramazan ayı başında sosyal medyada #RamazanHerYerde etiketiyle fotoğraf yarışması başlatan Kuveyt Türk, ayrıca www.ramazanheryerde.com internet sitesine yüklenen fotoğraflardan oluşan bir sergi düzenleyeceğini duyurdu. Siteye yüklenen yüzlerce fotoğraf arasından jüri tarafından titizlikle seçilen 50 fotoğraf, İstanbul’un Avrupa yakasında Sultanahmet Meydanı’nda, Anadolu yakasında ise Büyük Çamlıca Camii’nin avlusunda sergilenmeye başlandı.

“Halkımızın fotoğrafları hepimizin Ramazan ayını anlatıyor”

Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, #RamazanHerYerde etiketiyle sosyal medyada başlattıkları fotoğraf yarışmasını, Ramazan ayının kendine has anlarının herkes tarafından fark edilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlediklerini ifade etti. Sosyal medyaya binlerce paylaşım yapılmasının, yarışmanın internet sitesine ise yüzlerce fotoğrafın yüklenmesinin toplumdaki Ramazan algısı ve farkındalığı bakımından memnuniyet verici olduğunu kaydeden Aslan Demir, “11 ayın sultanını anlatan, yaşatan, hissettiren kareleri özenle seçtik ve hayatına Ramazan girenlerin kadrajıyla Ramazan Her Yerde Sergisi ortaya çıktı. Kuveyt Türk olarak, değerlerimizi, geleneklerimizi korumak ve yaşatmak adına hayata geçirdiğimiz çalışmalara böylesine anlamlı bir projeyle devam etmekten dolayı büyük memnuniyet duyuyor, yarışmamıza katılan, bu özel kareleri bizlerle paylaşan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sergimizi gezen herkes Ramazan ayının o özel anlarında kendilerini bulacak ve o anları derinden hissedecektir. İstanbul’da yaşayan herkesi fotoğraf sergimizi gezmeye davet ediyoruz” dedi.

Kuveyt Türk’ün Ramazan Her Yerde Fotoğraf Sergisi, Sultanahmet Meydanı Sergi Çadırı ile Büyük Çamlıca Camii Türkiye Diyanet Vakfı Kitap Fuarı alanında 31 Mayıs 2019 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Haber: Elif Hayvalı