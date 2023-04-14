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Ramazan ayının ruhu Maltepe’de yaşanıyor

Maltepe Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Maltepe’nin 18 mahallesinde her gün belirlenen noktalarda vatandaşlara iftar yemeği dağıtımı yapıyor.  Belediye Fasl-ı Ramazan etkinlikleriyle geleneksel Ramazan eğlencesini Maltepelilerle buluşturan belediye, 18 mahalleden vatandaşlarla İstanbul’un önemli inanç merkezlerine inanç turları düzenliyor.

14 Nisan 2023 Cuma 11:49
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Ramazan ayının ruhu Maltepe’de yaşanıyor

İSTANBUL - Her yıl Ramazan ayında gerçekleştirdiği etkinliklerle dikkat çeken Maltepe Belediyesi bu yıl Ramazan’ı dolu dolu yaşıyor. Her mahallede iftar yemeği ikram eden belediye, Maltepe, Küçükyalı, Esenkent, Gülsuyu, Zümrütevler Huzurevi metro durakları turnike katında, Küçükyalı, Maltepe, Süreyya Plajı Marmaray tren istasyonu girişlerinde iftar saatine denk gelen ve yolda olan vatandaşlara hurma ve su ikram ediliyor. İhtiyaç sahiplerine gıda desteği sağlanırken, ilçede bulunan depremzedelere de iftar yemeği veriliyor. Maltepe’deki sivil toplum kuruluşları, Seyirtepe Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftar programlarıyla konuk ediliyor.
 

İbadethane Temizlik Ekibi’nin çalışmaları devam ediyor

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Maltepe’deki 83 cami, 23 Kur’an kursu, mescitler, cemevleri ve kiliselerde Ramazan ayı öncesinde kapsamlı ve detaylı temizlik yaparak ibadethaneleri Ramazan ayına hazırladı. İbadethane Temizlik Ekibi’nin çalışmaları ay boyunca devam ediyor.

“Fasl-ı Ramazan” etkinlileri başladı

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce düzenlenen “Fasl-ı Ramazan” etkinlileri Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, fasıl dinletisiyle sahne aldı. Programda ayrıca solist Füsun Batum ve koro, Maltepeli vatandaşlara müzik ziyafeti sunuyor. “Aşuk ile Maşuk” isimli Anadolu halk oyunu, “Karagöz ile Hacivat” gösterisi ve sürpriz animasyonlarla vatandaşlar geleneksel Ramazan eğlencesinin keyfini yaşıyor. Fasl-ı Ramazan etkinliği 19 Nisan’da saat 21.00’de Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde vatandaşlar ile yeniden buluşacak.
 

Geleneksel inanç turları

Pandemi nedeniyle ara verilen geleneksel inanç turları yeniden başladı. Ramazan ayı boyunca ücretsiz devam eden gezide Maltepe’nin 18 mahallesinden vatandaşlar İslam dünyasının ve İstanbul’un önemli inanç merkezlerini ziyaret ediyor. Gezide Fatih ilçesindeki Hırka-i Şerif Camii’de bulunan Hırka-i Şerif Camii, Eyüp ilçesindeki Eyüp Sultan Camii ve türbesi, Beykoz ilçesindeki Hz.Yuşa Türbesi ve Camii ziyaret ediliyor.

HABER: MERVE ELÇİ 

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Son Güncelleme: 14.04.2023 12:32
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