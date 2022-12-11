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RAMAZAN AĞAÇKAYA TÜYAP KİTAP FUARINDA YERİNİ ALDI

Küçük yaşlardan itibaren müziğe olan tutkusunu zamanla geliştirerek başarılı bir baterist olma hayalini gerçekleştiren Ramazan Ağaçkaya, ritmoplasti eğitimiyle çalışma alanlarını geliştirerek yurtdışı ve yurtiçinde birçok önemli sahnede değerli sanatçılarla sahne çalışmalarında yer almasının yanı sıra özel bir okulda vurmalı çalgılar öğretmenliği ve özel öğrencilere ritmoterapi eğitmenliği yapıyor.

11 Aralık 2022 Pazar 18:44
RAMAZAN AĞAÇKAYA TÜYAP KİTAP FUARINDA YERİNİ ALDI

HABER: YEŞİM DEĞER ÜSTÜNKAYA

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel İletişim Vakfı İstanbul İl Koordinatörlüğü’ nü de devam ettiren Ramazan Ağaçkaya, geçtiğimiz yıl AZ Kitap yayınevinden çıkardığı, “Küçük Bateristler Davul Metodu” adlı eseriyle bu yıl düzenlenen Tüyap Kitap Fuarı’ ndayerini almaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.

Ayrıca her yaşa uygun eseriyle Türkiye’ de bu alanda bir ilke imza atmanın gururunu yaşadığını da ifade eden Ramazan Ağaçkaya, fuarda gördüğü yoğun ilgiye olan memnuniyetini dile getirirken, “Bana göre “müzisyenlik” kavramının sınırı yoktur. Dilerim ki kitabım bateriye gönül vermiş herkes için faydalı olur,” açıklamasında bulundu. 

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan AğaçkayaTÜYAP
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