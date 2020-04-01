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PTT önünde yoğunluk; 'sosyal mesafe'ye uymadılar

PTT şubeleri önünde oluşan yoğunlukta vatandaşların 'sosyal mesafe'ye uymaması dikkat çekti.

01 Nisan 2020 Çarşamba 15:11
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PTT önünde yoğunluk; 'sosyal mesafe'ye uymadılar

İSTANBUL - Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye bin lira tutarında yapacağı ödemeler bugün başladı. Vatandaşlar, ödemeleri alacakları PTT şubeleri  ve ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 

Esenyurt, Alibeyköy, Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'da PTT Şubeleri önünde oluşan kalabalıkta vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması dikkakt çekti.  Gaziosmanpaşa PTT şubesi önünde bekleyen Zeynep Akbaş, "Ben içeri girmekten korkuyorum. İşlem yapacağım, gideceğim eve çocuklarım var. Yarım saattir bekliyorum daha da bekleyeceğim herhalde" dedi.

Hatice Boğuç ise, "Sabahtan beri burada bekliyorum, bir yardım çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum. Tek tek alıyorlar içeri" şeklinde konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
PTT önünde YoğunlukSosyal Mesafe
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