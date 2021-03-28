Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1382
ALTIN
451.684
DOLAR
8.0476
STERLİN
11.0549
EURO
9.4948
Denizli Honaz’da icradan satılık tarlalar
Denizli Honaz’da icradan satılık...
İstanbul Bilgi Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi 16...
Silivri’de bakım onarım ve tadilat işleri yaptırılacak
Silivri’de bakım onarım ve...
GASKİ, biyolojik atık su arıtma tesisi yaptıracak
GASKİ, biyolojik atık su...
204 iş yeri ve tarım arazisi kiraya verilecek
204 iş yeri ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Polisten kaçarken çocuğunu kaybetti 

Kısıtlama günü geldiği parkta polisten kaçarken çocuğunu kaybetti 

28 Mart 2021 Pazar 17:00
2 Okunma
Polisten kaçarken çocuğunu kaybetti 

İstanbul (DHA)

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Ataşehir'de bulunan bir parka akın etti. İhbar üzerine parka gelen polisleri görenler koşarak parktan ayrıldı. 3 çocuğuyla parkta vakit geçirmeye gelen kadın ise kaçış sırasında bir çocuğunu kaybetti. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vaka sayısı hızla artan İstanbul'da pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Ataşehir'de bulunan bir parkta ise vatandaşların kısıtlama yokmuşçasına parkta vakit geçirdiği anlar dikkat çekti. Kimileri bankta oturarak güneşli havanın tadını çıkardı kimileri ise çocuklarıyla oyun alanlarında ve halı sahada oyun oynadı. İhbar üzerine parka çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisleri görenler hızla parktan çıkarak evlerinin yolunu tuttu. 3 çocuğu ile birlikte parkta vakit geçiren bir kadın ise parktan kaçarken bir çocuğunu kaybetti. Paniğe kapılan kadın etrafta bir süre çocuğunu aradı. Kısa süre sonra çocuğu bulunan kadın parktan ayrıldı. Çocuğu bulan bir vatandaş, "Polislerden kaçmak için çocuğunu bırakmış, bulduk götürüyoruz." dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kısıtlama GünüPolisten Kaçarken çocuğunu KaybettiPolisten Kaçan Kadın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kısıtlamaya rağmen sahillere akın ettiler 
Kısıtlamaya rağmen sahillere akın ettiler 
Geri geri gidip trafiği tehlikeye attılar!
Geri geri gidip trafiği tehlikeye attılar!
İstanbul'da denetim
İstanbul'da denetim
Eyüpsultan'da istinat duvarı çöktü
Eyüpsultan'da istinat duvarı çöktü
Kağıthane'de yangın
Kağıthane'de yangın
Silivri’de bakım onarım ve tadilat işleri yaptırılacak
Silivri’de bakım onarım ve tadilat işleri yaptırılacak
Sahillerde yoğunluk
Sahillerde yoğunluk
Şişli'de eğlence mekanına koronavirüs baskını
Şişli'de eğlence mekanına koronavirüs baskını
Üsküdar'da evinde çıkan yangında ağır yaralandı
Üsküdar'da evinde çıkan yangında ağır yaralandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma