Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bahçelievler'de trafik kazası
Son Dakika
Bahçelievler'de trafik kazası
Adana'da drone destekli terör uygulması
Son Dakika
Adana'da drone destekli terör uygulması
TFF 1'inci Lig’e çıkan Tuzlaspor’un kupa sevinci
Son Dakika
TFF 1'inci Lig’e çıkan Tuzlaspor’un...
KORONA AŞISI VE İKİNCİ DALGA TUZAĞI
İKİNCİ DALGA TUZAĞI
Üsküdar'da 125 santimlik iguana bulundu
Üsküdar'da 125 santimlik iguana bulundu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kazada öldü

SANCAKTEPE'de, polisten kaçan üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet, bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken yanında bulunan bir kişi ağır yaralandı

29 Temmuz 2020 Çarşamba 07:48
0 Okunma
Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kazada öldü

Olay, saat 03.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi, Ufuk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre üzerinde 2 kişinin olduğu 34 ZV 9113 plakalı motosiklet, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisle motosiklette bulunanlar arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Kovalamacada Ufuk Caddesi'ne geldiğinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, bir evin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunanlar savrularak yola fırladı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Enes C. (29) ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

OLAYI ANLATTI

Evinin önünde meydana gelen kazanın sesine uyanan Ergün Abacı; “Uyurken gelen sese uyandık, balkona çıktık. Kaza olduğunu gördük. Aşağıya indiğimizde bir kişi yerde, biri de çöpün yanında yatıyordu" şeklinde konuştu. Motosikletin çalıntı olduğu iddia edilirken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MotosiklerKazaPolisşüpheliSancaktepe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçelievler'de trafik kazası
Bahçelievler'de trafik kazası
Üsküdar'da 125 santimlik iguana bulundu
Üsküdar'da 125 santimlik iguana bulundu
Başakşehir'de metronun yürüyen merdivenine sıkışan kadın yaralandı
Başakşehir'de metronun yürüyen merdivenine sıkışan kadın yaralandı
Esenyurt'ta yangın: Anneanne ile torunu hayatını kaybetti
Esenyurt'ta yangın: Anneanne ile torunu hayatını kaybetti
BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NDE BAZI EŞYALAR HACZEDİLDİ
BAKIRKÖY BELEDİYESİ'NDE BAZI EŞYALAR HACZEDİLDİ
AYASOFYA CAMİİ DEZENFEKTE EDİLDİ
AYASOFYA CAMİİ DEZENFEKTE EDİLDİ
Deniz tutkunlarını buluşturacak fuar 3 Ekim’de başlıyor
Deniz tutkunlarını buluşturacak fuar 3 Ekim’de başlıyor
Sultangazi'de asayiş denetimi
Sultangazi'de asayiş denetimi
Beşiktaş'ta halk otobüsünde yangın paniği
Beşiktaş'ta halk otobüsünde yangın paniği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı