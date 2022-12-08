Pilot bölgede de manzara değişmedi

İSTANBUL'un birçok yerinde kaldırımlara bırakılan, elektrik direklerine bağlanan elektrikli skuterlar için temmuz ayında park alanı çalışması başlatıldı. Pilot bölge olarak Kadıköy belirlendi. Ancak Bağdat Caddesi'nde manzara değişmedi. Skuterlerin park alanı yerine rast gele bırakılması dikkat çekiyor. İBB tarafından yürütülen park alanı çalışmaları Beşiktaş, Fatih, Şişli, Üsküdar, Bakırköy gibi skuter kullanımının yoğun olduğu ilçelerde de hayata geçirileceği kaydedildi.



İstanbul'da, sık yaşanan kazalar ve park sorunuyla gündem olan elektrikli skuterlar için İBB, mikromobilite park alanları çalışması başlattı. Temmuz ayında başlayan çalışmalarda, Kadıköy pilot bölge seçildi. Bazı skuter kullanıcılarının Bağdat Caddesi'nde oluşturulan park alanını kullanmadığı, çevredeki elektrik direklerini tercih ettikleri görüldü. Park alanı çalışmaları Beşiktaş, Fatih, Şişli, Üsküdar, Bakırköy gibi skuter kullanımının yoğun olduğu ilçelerde de hayata geçecek.





BU ALANLARIN KENDİLİĞİNDEN KULLANILMASINI BEKLİYORUZ



Skuterla ilgili yanlış kullanım ve parklanma sorunları yaşandığını belirten İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan, "Bu tür araçların her yere park edilmemesi, belirlenmiş noktalarda toplu olarak bırakılmasıyla ilgili dünya genelinde bir anlayış söz konusu. Biz de bunu İstanbul'da uygulamaya geçirmeye başladık. Skuterların her yere park edildikleri konusunda çok fazla şikayet almaya başlamıştık. Çözümü de bazı alanlar belirleyerek skuterların oraya bırakılmasını sağlamak. Böylece kargaşayı önlemiş oluyoruz. Bunun için Kadıköy Bağdat Caddesi'nde pilot çalışma başlattık. Bu alanların kullanılmasını bekliyoruz" dedi.





TEŞVİK ÇALIŞMALARI YAPILACAK



Utku Cihan bu alanların kullanılması için teşvik çalışmaları da yapacaklarını ifade ederek, "Skuter firmalarıyla görüşüyoruz. Bu alanlara bırakılırsa, kullanıcılar çeşitli indirimler kazanıyor olacak. Büyük oranda sağa sola, kaldırım üzerine bırakılmaktan vazgeçilecek diye umuyoruz. Bir süre sonra, istenen sonuçları alamazsak da, bu alanlar çevresindeyken, o alan dışında bir yere bırakılırsa, uygulama üzerinden kilitleme konumuna geçip biraz zorlamaya da başlayacağız. Bizim muhatabımız işletme yapan 12 skuter firması" dedi.



Cihan, skuter kullanımını daha güvenli hale getirmek için de bisiklet yollarının artırılması için çalışma yaptıklarını da belirtti.





EVİME YAKINSA PARK ALANINA BIRAKIRIM



Skuter kullanıcısı Yusuf Demirkan, "Genellikle araç park yerlerini kullanıyorum ya da arabaların arasında bırakıyorum. Park alanları evime yakınsa oraya koyarım ama değilse koymam. Yine direğe bağlamaya devam ederim" dedi. Skuter kullanıcısı Gürkan Akıllı da, "Oturduğum sokakta direkler oluyor, oraya park ediyorum. Acelem yoksa park yerine götürürüm ama, acelem varsa mecburen direğe bağlarım" ifadelerini kullandı.