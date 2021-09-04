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Pendik'te trafiğe kapalı alanda motosikletlere yönelik denetim

PENDİK'te trafiğe kapalı alanda motosikletlere yönelik denetim yapıldı. Denetim sonucu trafik kurallarına uymayan 38 sürücüye para cezası kesildi. Denetim sırasında, polisi görüp kaçan sürücüler ise sivil trafik motorize ekipleri tarafından yakalandı.

04 Eylül 2021 Cumartesi 09:34
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Pendik'te trafiğe kapalı alanda motosikletlere yönelik denetim

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan trafiğe kapalı Güldeste caddesinde saat 21.00 ve 24.00 arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından denetim yapıldı. Denetimlerde trafiğe kapalı alana motorlu taşıtla giren, abartı egzozu kullanan ve katlanır plakası olan motosiklet sürücülerine 9 farklı maddeden toplam 38 idari para cezası kesildi. Denetimler sırasında, polisi görüp kaçan sürücüler ise sivil trafik motorize ekipleri tarafından yakalanarak ceza uygulandı.

"MOTORLAR YÜZÜNDEN AİLELER YÜRÜYEMİYOR"

Trafiğe kapalı cadde üzerindeki parka çocuklarını getiren Sercan T., "Bu uygulama çok güzel oldu. Çünkü burada gündüzleri motorlar yüzünden aileler yürüyemiyor. Çocuklar parkta korkarak oynuyor. İnsandan daha çok motor kalabalığı var burada. Bence herkese ceza kesmeliler. Çünkü burası yaya yolu, motosiklet yolu değil. Motosikletlerin tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yavaş geçmiyorlar, hızlı geçiyorlar ve insanlara çok yakın geçiyorlar. Ya parkı kapatsınlar ya da motorlara ayrı bir yol yapsınlar. Uygulamanın çok güzel olduğunu ve daha önce yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PendikMotosikletDenetimPolisTrafik
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