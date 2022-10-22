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Pendik'te silahlı çatışmanın ortasında kalarak öldü 

PENDİK'te iki gurup arasında çıkan silahlı çatışmada yoldan geçen bir kişi kurşunların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Çatışan taraflardan 2 kişi de yaralandı. 

22 Ekim 2022 Cumartesi 09:38
Pendik'te silahlı çatışmanın ortasında kalarak öldü 

Olay, saat 20.00 sıralarında Şeyhli Mahallesi, Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, araçlarıyla gelen iki grup arasında silahçatışma çıktı. Taraflardan 2 kişi yaralanırken o sırada işinden evine doğru dönerken çatışmanın arasında kalan Şahset Beştaş(53) sırtından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Beştaş ile taraflardan yaralanan bir kişiyi hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Beştaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı diğer kişinin ise arkadaşları tarafından araca konularak olay yerinden götürüldüğü öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerine şerit çekerek çevrede önlem aldı. Yapılan incelemelerde kurşunlardan dolayı hasar gören araçların ve çok sayıda boş kovanın olduğu öğrenildi. Polis kaçan iki grubu yakalamak için çalışma başlattı.  


"KURŞUNLARDAN BİRİ SIRTINA İSABET EDİYOR" 

Hayatını kaybeden Şahset Bektaş'ın amcaoğlu Nevzat Beştaş, "Araçların içerisinden birbirlerine ateş açıyorlar. İşten gelirken yol kenarında kurşunlardan biri sırtına isabet ediyor. Onlardan da bir kişi yaralanıyor. Olay yerine yakın yerde oturuyordu. Evli 2 çocuğu vardı. Bir yaralı daha vardı. Kendi araçlarıyla o yaralıyı kaçırdılar" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PendikçatışmaSilahSilahlı çatışmaCinayet
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