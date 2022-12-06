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Pendik'te park halindeki kamyona çarpan kamyonet devrildi: 1 yaralı

PENDİK'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarptıktan sonra devrildi.  Kazada, kamyonetin şoförü yaralandı.

06 Aralık 2022 Salı 06:56
Pendik'te park halindeki kamyona çarpan kamyonet devrildi: 1 yaralı

Kaza, saat 05.30 sıralarında Yayalar Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Murat Gümüş idaresindeki 34 FJJ 294 plakalı kamyonet, park halindeki  kamyona çaptıktan sonra devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonetin içinde sıkışan Murat Gümüş'ü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gümüş'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Kaza yapan kamyonetteki malzemeler gelen başka bir kamyona aktarıldı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Son Güncelleme: 06.12.2022 08:15
Anahtar Kelimeler:
PendikKamyonKazaTrafik Kazası
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