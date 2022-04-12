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Pendik'te kucağında çocuk bulunan kadına şiddet

Pendik'te kucağında çocuğu bulunan kadın bir erkeğin tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı. Çevrede bulunanlar olay müdahalede bulunmazken, evinin penceresinden saldırı anlarını görüntüleyen bir kadın tepki gösterdi. 

12 Nisan 2022 Salı 09:22
Pendik'te kucağında çocuk bulunan kadına şiddet

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik'te yaşandı. İddialara göre kimliği belirsiz bir erkek, kucağında çocuk bulunan kadını, birçok kişinin önünde tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı. O sırada sokakta bulunanlar olaya müdahalede bulunmazken, yakındaki bir apartmanda oturan kadın evinin penceresinden olaya tepki gösterdi. Yoldaki başka bir kadın yerdeki kadına yardım etti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi, daha sonra grubun içerisinden birinin müdahalesi ile uzaklaştırılırken, kadının çığlığı sokakta yankılandı. Görüntüleri pencereden çeken kadının, "Kimi dövüyor? Ne yapıyorsun? Kadını dövüyor. Çocuk var kadının kucağında" dediği duyuluyor. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PendikKadınŞiddetKadın şiddeti
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