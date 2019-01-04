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Pendik'te gemi yangını kontrol altına alındı

Pendik açıklarında demirli bulunun yük gemisinde yangın çıktı.15 personel kurtarılırken yangın kontrol altına alındı. 

Pendik'te gemi yangını kontrol altına alındı

Pendik açıklarında demirli bulunun yük gemisinde yangın çıktı.15 personel kurtarılırken yangın kontrol altına alındı. 

04 Ocak 2019 Cuma 09:39
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Pendik'te gemi yangını kontrol altına alındı

Pendik açıklarında Togo bayraklı 92 metre uzunluğundaki 9 Suriyeli, 2 Mısırlı ve 4'ü Hintli personeli bulunan "Mark" adlı yük gemisinin yaşam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Saat 06.00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Gemi personeli,  yardım çağrısında bulundu. Çağrı üzerine yanan gemiye Mehmetçik ve Kurtarma 2 botları sevk edildi. 

Olay yeri gelen kıyı emniyeti botlarıyla gemi personeli kurtarıldı. Kurtarmanın ardından ekipler yangına müdahalede bulundu. Yanan gemiye her yönden söndürmeye çalışan ekipler 2 saatlik çalışma sonucu alevleri kontrol altına alabildi. 

Yangında ölen yada yaralanan olmazken gemide büyük maddi hasar oluştu. Kurtarılan gemi personeli de kıyı emniyeti ekipleri tarafından kıyıya çıkartıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PendikGemiYangın
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