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Pendik'te fabrika yangını

Pendik'te plastik ve seramik imalatı yapan 3 katlı fabrikada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Pendik'te fabrika yangını

Pendik'te plastik ve seramik imalatı yapan 3 katlı fabrikada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

14 Haziran 2019 Cuma 11:28
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Pendik'te fabrika yangını

İSTANBUL - Yangın saat 08.30 sıralarında Sanayi mahallesi Bosna sokaktaki fabrikada çıktı. 3 katlı plastik ve seramik imalatı yapan bir fabrikadan yükselen dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Kısa sürede gelen itfaiye yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Çevre sakinlerinden bir kişi, "Sanayide yerleşim iç içe. Fabrikanın hemen yanında evler var. Burada yıllar önce bir patlama oldu ve hayatını kaybedenler vardı" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PendikFabrika Yangını
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