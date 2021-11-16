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Pendik Emirli 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi açıldı

16 Kasım 2021 Salı 16:14
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Pendik Emirli 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi açıldı

İSTANBUL - Pendik'te bulunan 'Emirli 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi hizmete açıldı. Açılışa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kurumu İSKİ, Ömerli Emirli 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni hizmete açtı. Günde 500 bin metreküp içme suyunu arıtacak, 540 milyon liraya mal olan tesisin açılış törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu ve davetliler katıldı. Açılış töreninde konuşan Ekrem İmamoğlu, "İklim değişikliği sebebiyle, ani yağışların sele sebep olduğu dünyamızda, su baskınları, seller İstanbul'un en kritik sorunlarından birisiydi. Net ifade edelim ki; İSKİ'nin bu dönemki yönetimi, ciddi bir süreci işletmiş, neredeyse İstanbul'u bu tür sel baskınlarında sıfır riske doğru taşımakta ciddi yatırımlar yapmıştır" dedi.  

İmamoğlu, "Tarım ve Ormancılık Bakanı'nın, Devlet Su İşleri üzerinden yürütülen süreçle ilgili kamuoyunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ve İSKİ kurumumuzu acilen bilgilendirilmesi gerekmektedir. Melen Barajı'nda uygulanmak üzere olduğu söylenen bir projesinin henüz kesinleşmediği noktasında birtakım duyumlar, birtakım ihbarlar almaktayız. Şu tarihte açılacak denen tarihten bu yana, 4-5 yıl geçmiştir. Saati verilen, günü verilen tarihten bu yana 4-5 yıl geçmiştir. Halen bu konuda sonuç net olarak yok ve yapılan işin geleceği konusunda ne yazık ki kaygılıyız" diye konuştu.  

İmamoğlu "İSKİ hem bu tür atık su arıtma tesislerini yapacak hem bugün açılışını yaptığımız Ömerli Emirli 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni yapacak. Şehrin atık su altyapısının sele dayanıklı hale gelmesini, tarihi alanlardaki yenilemeleri ve aynı zamanda yeni başlattığımız özellikle su toplama havzaları olan vadilerimizde, yaşam vadileri üretme konusunda kurumumuzun birimleriyle iş birliği yaparak, çok değerli bir 2022 dönemini, 2023'ü İstanbul'a hazırladığını biliyorum. Milyonlarca metrekarelik yeşil alanı, iş birliği yaparak İstanbul'a da hediye etmenin sorumluluğunu taşıyacağını biliyorum" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pendik Emirli 2. Kademe İçmesuyu Arıtma TesisiAçılış
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