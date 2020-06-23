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Parkta öldürülen gencin katil zanlısı yakalandı

Eyüpsultan'da 21 yaşındaki Oğuzhan Yıldız park içerisinde ölü bulunmuştu. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin olay öncesi ve sonrası görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, yaşı küçük olan diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 Haziran 2020 Salı 10:27
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Parkta öldürülen gencin katil zanlısı yakalandı

Olay, Eyüpsultan Nişancı Mahallesi Üzümbağı Sokak'ta bulunan Şehit Hüseyin Baş Parkı'nda 11 Haziran'da saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan çardakta yaralı bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, 21 yaşındaki Oğuzhan Yıldırım'a ait olduğu belirlenen cesedin silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, sokaktaki güvenlik kameralarını inceleyerek olaya karışan 2 şüphelinin eşkal ve kimliğini belirledi. Cinayet Büroya bağlı ekipler çalışmalarının devamında Nişanca Mahallesi Samancılar Caddesi üzerinde bulunan iş yerine 12 Haziran tarihinde operasyon düzenleyerek, İbrahim M.(20) ve 17 yaşındaki Umutcan K.'yı yakaladı. Yaşı küçük olan Umutcan K. Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

KENDİ SİLAHIYLA ÖLDÜRÜLDÜ

Emniyette ifadesi alınan İbrahim K.' nın Oğuzhan Yıldırım'ın kendisine uyuşturucu sattırdığını sürekli aralarında kavga çıktığını olay günü konuşmak için parkta buluştuklarını söylediği öğrenildi. Ancak aralarında kavga çıktığı, çıkan kavgada İbrahim K. 'nın Oğuzhan Yıldırım'ı kendi silahını alarak öldürdüğü belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İbrahim K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EyüpsultanParkCinayet
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