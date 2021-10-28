Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,522.04
ALTIN
556.98
DOLAR
9.61
STERLİN
13.22
EURO
11.15
Taksi hizmetleri kiraya verilecek
Taksi hizmetleri kiraya verilecek
Akademik Personel Alınacak
Akademik Personel Alınacak
100 sözleşmeli personel alacak
100 sözleşmeli personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim...
Antalya Havalimanı'nın kapasitesi artıyor
Antalya Havalimanı'nın kapasitesi artıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Öztürk : Geçen yıllara göre korsan servisler yüzde 60 arttı

İSTANBUL'da yapılan denetimde korsan çalışan servisler yakalandı. Servislere cezalar kesildi. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, "Diğer senelere oranla bu seneki korsan servis kullanım oranı arasında en az yüzde 60 artış yaşandı" dedi. Öztürk, "Okul ve personel taşıma servislerini ayırmadan söylersek İstanbul'da en az 4-5 bin civarında korsan servis var" diye konuştu.

28 Ekim 2021 Perşembe 11:06
6 Okunma
Öztürk : Geçen yıllara göre korsan servisler yüzde 60 arttı

İstanbul'daki okul servislerine yönelik denetimler devam ederken, dün sabah saatlerinde Kadıköy'de korsan öğrenci servisi yakalandı. Korsan servis kullanımının artması ile birlikte İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası da harekete geçti. L plakalı servis kullanıcıları; yollarda, okul önlerinde gördükleri korsan servis plakalarını İSAROD'un açmış olduğu WhatsApp hattına gönderdi. İSAROD Başkanı Hamza Öztürk odaya bildirilen plakaları tek tek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne hazırladığı rapor ile birlikte bildirdi. L plakalı okul servisleri gibi okul taşıtı ibaresi bulunan korsan servislerin yanı sıra, hiçbir ibaresi bulunmayan minivan ve minibüslerle de korsan taşımacılık yapılıyor. DHA'ya açıklamalarda bulunan İSAROD Başkanı Öztürk İstanbul'da en az 4-5 bin korsan servis olduğunu dile getirdi.

"KORSAN SERVİS BOŞ İSE HERHANGİ BİR YAPTIRIMI YOK" 

Hamza Öztürk "Korsan araçların hemen hemen hepsinde 'okul taşıtı' yazısı da var, 'dur' levhası da var. Bizim araçların her belgesi sorgulanırken, bu arabalarda herhangi bir yaptırım da yok. Hatta denetimlerde araç boş olduğu zaman işlem bile yapılamıyor, kanun kapsamında. Korsanla mücadele edeceğiz. Korsan kullanımı okuldaysa velilerimize, iş yerindeyse işverenlerimize görev düşüyor. Veliler, çocuklarının bindiği arabaya mutlaka bakın, bilin. Plakası mutlaka L ile başlasın. Denetim aileden başlamalı. Bir aile, veli olarak önce çocuğumuzu kime taşıttığımızı bilmek zorundayız. İşverensek, işçimizin, memurumuzu, personelimizi kime taşıttığımızı bilmek zorundayız" dedi.

"İSTANBUL'DA EN AZ 4-5 BİN CİVARINDA KORSAN SERVİS VAR" 

Hamza Öztürk "Sadece Ekim ayının 1'inden itibaren bin tane korsan aracı kolluk kuvvetlerimize ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin denetim birimlerimize bildirdik. Okul ve personel taşıma servislerini ayırmadan söylersek İstanbul'da en az 4-5 bin civarında korsan servis var. Korsan serviste bizim standartlarımızın hiçbiri yok. Korsan serviste çoğu zaman hostes olmadığı gibi emniyet kemeri de yok. Kapısı da otomatik değil. Birçok vasfı, servis aracı vasfına uymuyor. Okullarda korsan çalışıyorsa veliler önce okul yönetimine, sonra aracı firma, ondan sonra da İlçe Milli Eğitim'e bildirebilirler. Bizi de arayıp bildirebilirler" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf OdasıOkulServisKorsan Servis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UKOME toplantısı sonra Taksiciler Odası Başkanı Aksu'dan açıklama
UKOME toplantısı sonra Taksiciler Odası Başkanı Aksu'dan açıklama
B-Girl’ler Red Bull BC One dünya finalinde birinciliği zorlayacak
B-Girl’ler Red Bull BC One dünya finalinde birinciliği zorlayacak
Taksiciler'den UKOME öncesi Yenikapı'da eylem
Taksiciler'den UKOME öncesi Yenikapı'da eylem
Beşiktaş İskelesi'nde tadilat tartışması
Beşiktaş İskelesi'nde tadilat tartışması
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
İmamoğlu: Bütün bu tartışmaların dışında bir insanım
İmamoğlu: Bütün bu tartışmaların dışında bir insanım
Şişli'de servis minibüsü alev alev yandı
Şişli'de servis minibüsü alev alev yandı
FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına operasyon
Gaziosmanpaşa'da kavga eden kardeşlerden biri evi ateşe verdi 
Gaziosmanpaşa'da kavga eden kardeşlerden biri evi ateşe verdi 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma