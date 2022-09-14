Özel halk otobüsü sahiplerinden kontak kapatma uyarısı

İSTANBUL'da hizmet veren bir grup özel halk otobüsü sahibi, İBB'den ödemelerini düzenli alamadıklarını ve maliyetlerin artması nedeniyle ödenen ücretin yetersiz kaldığını söyleyerek sorun çözülmezse kontak kapatmak zorunda kalacaklarını söyledi.



İstanbul Özel Halk Otobüsleri Dayanışma Platformu üyesi bir grup özel halk otobüsü sahibi, Sancaktepe'de bir araya gelerek sorunlarını dile getirdi. Yaptıkları basın açıklamasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nden taleplerini ve şikayetlerini anlatan otobüs sahipleri sorun çözülmezse kontak kapatmak zorunda kalacaklarını belirtti.



Anadolu ve Avrupa yakasında faaliyet gösteren halk otobüsü sahiplerinin bir araya gelerek oluşturduğu Özel Halk Otobüsleri Platformu Başkanı Sedat Şahin, talep ve şikayetlerini dile getirdi. Şahin yapılan ödemelerde yaklaşık 2 yıldır süren gecikme dengesizlik bulunduğunu belirterek, "Sektör tarihi bir sıkıntının içerisinde artık araçlarımızı çalıştıramaz hale geldik. Daha önce de bir basın açıklaması yapmıştık ancak bir sonuç alamadık. Akaryakıttan, yedek parçaya, bankacılıktan birçok alandaki borçlarımızı ödeyemez hale geldik. Artık önümüzdeki günlerde sistem tamamen çökecek ve hepimiz kontak kapatacağız. Akaryakıtı bile alacak durumuz yok. Gerçek değerler ve rakamlar üzerinden ödeme yapılamıyor" diye konuştu.



Eskiden her sene 3000 araçtan ortalama 150 aracın yenilendiğini söyleyen araç sahibi Cumali Acar," Şu an 2013 olan araç en fazla 2015 oluyor. Kırsal kesimden alıp İstanbul gibi metropol bir şehirde araç değişimi yapıyor. Bu ne demektir araç yenilenmiyor. Bunun sebebi nedir ödemelerimiz alamıyoruz ve hak ettiğimiz ücreti de alamıyoruz. Bizim sigortamız bu sözleşme başladığında 6-7 bin liraydı şuan 20-25 bin lira trafik sigortası çıkıyor. Masraflarımız yüzde 150 yüzde 200 masraflarımız artmış fakat biz zararına çalışıyoruz. " diye konuştu. Motor tamirinin 200 bin lirayı bulduğunu belirten Acar, artan masraflardan örnekler verdi.

