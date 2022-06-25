Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.554,08
ALTIN
992,10
DOLAR
16,89
STERLİN
20,81
EURO
17,83
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alıyor
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi...
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sözleşmeli...
İstanbul Aydın Üniversitesi 70 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Aydın Üniversitesi 70...
Bartın Üniversitesi 16 Sözleşmeli Personel alacak
Bartın Üniversitesi 16 Sözleşmeli...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Özel Çocuklar Spor ve Eğlence Festivali başlıyor

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İstanbul Rumeli Üniversitesi özel eğitim alan çocuklar için yarın Üsküdar Burhan Felek Atletizm sahasında Özel Çocuklar Spor ve Eğlence Festivali (ENFEST) düzenliyor. Festivalde farklı engel grubuna sahip çocuklar survivor, empati, paravolley, goalball gibi spor ve eğlence parkurlarında keyifli vakit geçirecek.

25 Haziran 2022 Cumartesi 10:15
Özel Çocuklar Spor ve Eğlence Festivali başlıyor

Festivalle ilgili üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Can İkizler, “Üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültesi Türkiye’de Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümüne sahip üç üniversiteden bir tanesidir. Bu bölümden mezun olacak öğrencilerin engelliler alanında daha vizyoner bir bakış açısıyla gelişmelerini sağlayacak birçok bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler içerisinde bulunmaktayız. Üsküdar Burhan Felek Atletizm sahasında gerçekleştireceğimiz  Özel Çocuklar Spor ve Eğlence Festivali (ENFEST) kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ile farklı engel grubuna dahil çocuklar survivor, empati, paravolley, goalball gibi spor ve eğlence parkurlarında buluşacaklar. Burada ilk hedefimiz özel çocukların hoş ve eğlenceli bir gün geçirmesi. Ayrıca performans değerlerini ölçmek için de bilimsel geçerliği kanıtlanmış test parkurları da oluşturarak çocukların spora yönelik yetenek ve becerilerini de analiz edeceğiz” dedi.

“HER YIL GELENEKSEL HALE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Bu yıl ilki düzenlenecek olan ENFEST’i önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı ve uluslararası düzeyde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Prof. Dr. H. İkizler, “Tüm halkımızı ve özel ailelerimizi farkındalık oluşturmak adına festivalimize katılımlarını bekliyoruz’’ diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Özel Çocuklar Spor Ve Eğlence FestivaliENFESTÜsküdar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal'da kurban satış pazarı kuruldu
Kartal'da kurban satış pazarı kuruldu
Topkapı Kaleiçi Meydanı’nın topluma kazandırılmasının ilk adım atıldı
Topkapı Kaleiçi Meydanı’nın topluma kazandırılmasının ilk adım atıldı
Kartal'da kurban satış pazarı kuruldu 
Kartal'da kurban satış pazarı kuruldu 
Başakşehir’de viyadük çalışması başladı
Başakşehir’de viyadük çalışması başladı
Ustaosmanoğlu'nun cenazesi; Fatih Camii'ndeki yoğunluk havadan görüntülendi
Ustaosmanoğlu'nun cenazesi; Fatih Camii'ndeki yoğunluk havadan görüntülendi
İstanbul'a getirilen kurbanlıklara denetim havadan görüntülendi
İstanbul'a getirilen kurbanlıklara denetim havadan görüntülendi
İstanbul'da 16 bin litre sahte içki ele geçirildi
İstanbul'da 16 bin litre sahte içki ele geçirildi
Kurbanlıkların İstanbul’a girişi başladı
Kurbanlıkların İstanbul’a girişi başladı
İstanbul merkezli 3 ilde fetö operasyonu
İstanbul merkezli 3 ilde fetö operasyonu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi