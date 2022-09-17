Oyun tutkunları Yenikapı'da uzun kuyruklar oluşturdu 

Oyun tutkunlarının heyecanla beklediği oyun ve e-spor etkinliği Gaming İstanbul 2022 dün Yenikapı'daki Doktor Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı. Oyunun her türüyle ilgilenen amatör ve profesyonel binlerce kişiyi bir araya getirmeyi hedefleyen etkinliğin ikinci gününde de sabahın erken saatlerinde kapıda uzun kuyruklar oluştu.

KAPANIŞA KADAR VAKİT GEÇİRECEĞİM

Sabah 9'dan itibaren sırada olan 18 yaşındaki Emre Yılmaz, "Bayağı uzun bir sıra var. İçeride neler var, neler yok göreceğiz. Bugün ilk kez geliyorum. Bu dönem üniversite dönemim olduğu için oyuna pek vakit ayıramadım. Normalde 8-10 saatimi oyuna ayırıyorum. Yarış oyunlarını çok seviyorum. FPS oyunlarını da çok seviyorum, aksiyon, macera sıra böyle gidiyor. Kapanışa kadar vakit geçirmeyi düşünüyorum" dedi.

OYUN BİR PARÇAM

19 yaşındaki Emre Oymak da, "Valorant, League of Legends falan oynayacağız. Ben 12 saat falan oyun oynuyorum. Biraz fazla. Üniversiteye gidiyorum. Hem oyuna hem okula vakit ayırıyorum. Oyun bir parçam benim. Derslerimi etkilemiyor" ifadelerini kullandı.

SIKILINCA İNSANIN OYUN OYNAYASI GELİYOR

1 buçuk saattir içeriye girmek için kapıların açılmasını bekleyen Efe Uygun, "Üzerimdeki bir hizmetçi kıyafeti, ekstrem bir olayı yok. Call Of The Duty Modern Warfare 2019 şimdi 2'si çıkacak onu deneyeceğim. İçeride yayıncılarla vakit geçireceğim. Fotoğraf çekileceğim. Şu sıralar çok oynayamıyorum ama normalde 5-6 saatim gidiyor. Artık çok alıştım. Zaman bir şekilde geçiyor. Sıkılınca insanın oyun oynayası geliyor. Pandemi döneminde arkadaşım uyuyor, ben oynamaya devam ediyor. Sonra diğer arkadaşım uyanıyor ben yine uyumuyorum. 1 gün 2 gün oynanıyor, öyle zaman geçiyor" diye konuştu.

16 SAAT OYUN OYNUYORDUM

18 yaşındaki Hakkı Savun da, "Geçen sene 16 saat falan oynuyordum. İçeride arkadaşıma yardım edeceğim. Staj yaptığım için oynamayı bıraktım" dedi. Medine Yamaç ise, "Genelde 4 saat oyun oynuyorum. Valorant'e çok giriyorum. Bana kalsa içeride geceye kadar kalırım ama ailem… Genelde FPS oyunlarını çok seviyorum" dedi.

20 yaşındaki Azra Şimşek de, "Dün sabah 8'de gelmiştim. Arkadaşlarımı falan da beklediğim için 3 saat beklemiştim. Dün grupça kostüm yapmıştık şimdi Valorant neon yapacağım. Günüme bağlı oynuyorum. 12 saat de olabilir, 1 saat de olabilir. Genelde arkadaşlarıma göre oynuyorum. Sabahlıyoruz genelde, akşamdan başlıyoruz. Akşam oynamak daha eğlenceli oluyor. Zamanı kontrol edemiyoruz" ifadelerini kulandı.