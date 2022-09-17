Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.377,33
ALTIN
983,47
DOLAR
18,26
STERLİN
20,94
EURO
18,29
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar...
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sürekli İşçi alımı yapacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Oyun tutkunları Yenikapı'da uzun kuyruklar oluşturdu 

DÜNYANIN en büyük e-spor etkinliklerinden birisi olan Gaming İstanbul için oyun severler Yenikapı'da sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Oyun oynamak için gelen Emre Oymak, "Ben 12 saat falan oyun oynuyorum. Hem oyuna hem okula vakit ayırıyorum. Oyun bir parçam benim" dedi.

17 Eylül 2022 Cumartesi 11:39
Oyun tutkunları Yenikapı'da uzun kuyruklar oluşturdu 

Oyun tutkunlarının heyecanla beklediği oyun ve e-spor etkinliği Gaming İstanbul 2022 dün Yenikapı'daki Doktor Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı. Oyunun her türüyle ilgilenen amatör ve profesyonel binlerce kişiyi bir araya getirmeyi hedefleyen etkinliğin ikinci gününde de sabahın erken saatlerinde kapıda uzun kuyruklar oluştu.  

KAPANIŞA KADAR VAKİT GEÇİRECEĞİM 

Sabah 9'dan itibaren sırada olan 18 yaşındaki Emre Yılmaz, "Bayağı uzun bir sıra var. İçeride neler var, neler yok göreceğiz. Bugün ilk kez geliyorum. Bu dönem üniversite dönemim olduğu için oyuna pek vakit ayıramadım. Normalde 8-10 saatimi oyuna ayırıyorum. Yarış oyunlarını çok seviyorum. FPS oyunlarını da çok seviyorum, aksiyon, macera sıra böyle gidiyor. Kapanışa kadar vakit geçirmeyi düşünüyorum" dedi.  

OYUN BİR PARÇAM 

19 yaşındaki Emre Oymak da, "Valorant, League of Legends falan oynayacağız. Ben 12 saat falan oyun oynuyorum. Biraz fazla. Üniversiteye gidiyorum. Hem oyuna hem okula vakit ayırıyorum. Oyun bir parçam benim. Derslerimi etkilemiyor" ifadelerini kullandı. 

SIKILINCA İNSANIN OYUN OYNAYASI GELİYOR 

1 buçuk saattir içeriye girmek için kapıların açılmasını bekleyen Efe Uygun, "Üzerimdeki bir hizmetçi kıyafeti, ekstrem bir olayı yok. Call Of The Duty Modern Warfare 2019 şimdi 2'si çıkacak onu deneyeceğim. İçeride yayıncılarla vakit geçireceğim. Fotoğraf çekileceğim. Şu sıralar çok oynayamıyorum ama normalde 5-6 saatim gidiyor. Artık çok alıştım. Zaman bir şekilde geçiyor. Sıkılınca insanın oyun oynayası geliyor. Pandemi döneminde arkadaşım uyuyor, ben oynamaya devam ediyor. Sonra diğer arkadaşım uyanıyor ben yine uyumuyorum. 1 gün 2 gün oynanıyor, öyle zaman geçiyor" diye konuştu. 

16 SAAT OYUN OYNUYORDUM 

18 yaşındaki Hakkı Savun da, "Geçen sene 16 saat falan oynuyordum. İçeride arkadaşıma yardım edeceğim. Staj yaptığım için oynamayı bıraktım" dedi. Medine Yamaç ise, "Genelde 4 saat oyun oynuyorum. Valorant'e çok giriyorum. Bana kalsa içeride geceye kadar kalırım ama ailem… Genelde FPS oyunlarını çok seviyorum" dedi. 

20 yaşındaki Azra Şimşek de, "Dün sabah 8'de gelmiştim. Arkadaşlarımı falan da beklediğim için 3 saat beklemiştim. Dün grupça kostüm yapmıştık şimdi Valorant neon yapacağım. Günüme bağlı oynuyorum. 12 saat de olabilir, 1 saat de olabilir. Genelde arkadaşlarıma göre oynuyorum. Sabahlıyoruz genelde, akşamdan başlıyoruz. Akşam oynamak daha eğlenceli oluyor. Zamanı kontrol edemiyoruz" ifadelerini kulandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
YenikapıGaming İstanbulOyun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sancaktepe'de hücre evine baskın
Sancaktepe'de hücre evine baskın
Başakşehir Belediyesi, Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri’nde yarı finale yükseldi
Başakşehir Belediyesi, Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri’nde yarı finale yükseldi
Sazlıbosna gölü gaspçıları yakalandı
Sazlıbosna gölü gaspçıları yakalandı
KPSS'ye gireceklere kolonya ve çikolata ikram edildi 
KPSS'ye gireceklere kolonya ve çikolata ikram edildi 
TEM Otoyolu'nda otomobil 2 araca çarptı: 4 yaralı
TEM Otoyolu'nda otomobil 2 araca çarptı: 4 yaralı
On gündür haber alınamıyordu; Evinde halıya sarılı halde ölü bulundu
On gündür haber alınamıyordu; Evinde halıya sarılı halde ölü bulundu
Beylikdüzü'nde iş adamını kaçıran şüpheliler yakalandı
Beylikdüzü'nde iş adamını kaçıran şüpheliler yakalandı
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan  4 İranlı casusluk suçlamasıyla tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan  4 İranlı casusluk suçlamasıyla tutuklandı
İstanbul’daki 50 bin sosyal konutun 20 bini Tuzla’ya yapılacak
İstanbul’daki 50 bin sosyal konutun 20 bini Tuzla’ya yapılacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول