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Otoparkta çıkan yangında 3 araç yandı

KARTAL'da otopark ve halı yıkama olarak kullanılan 4 katlı binada çıkan yangında yaklaşık 100 halı ve 3 araç alev yandı.

18 Haziran 2020 Perşembe 08:36
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Otoparkta çıkan yangında 3 araç yandı

Orhantepe Mahallesi Kamil Sokak'ta saat 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple otopark ve halı yıkama olarak kullanılan 4 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otopark ve halı yıkama alev alev yanarken zaman zaman patlama sesleri duyuldu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği esnada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangını 30 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Otoparkın yandığını duyan işyeri sahibi olay yerine gelerek çalışmaları izledi. Yangında otoparkta bulunan 3 araçla yaklaşık 100 halının yandığı öğrenildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KartalOtoparkOtomobilYangın
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