Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1112
ALTIN
474.037
DOLAR
7.5495
STERLİN
9.8125
EURO
8.9548
İçişleri Bakanlığı: 3 terörist teslim oldu
Son Dakika
İçişleri Bakanlığı: 3 terörist teslim...
“Her canlı sigarasız temiz havayı hak ediyor”
Son Dakika
“Her canlı sigarasız temiz havayı...
Adana’da tabanca ve mermi ele geçirildi
Son Dakika
Adana’da tabanca ve mermi ele...
Dışişleri'nden Rusya'ya Kırım tepkisi
Son Dakika
Dışişleri'nden Rusya'ya Kırım tepkisi
Park halindeki kamyonet alev alev yandı
Son Dakika
Park halindeki kamyonet alev alev...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Otomobil tramvay korkuluklarını devirdi

BEYOĞLU'nda taksiyle çarpışan otomobil tramvay yolundaki demir korkuluklara çarptı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

19 Eylül 2020 Cumartesi 10:02
4 Okunma
Otomobil tramvay korkuluklarını devirdi

Kaza, Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde saat 01.45 sıralarında meydana geldi. Karaköy istikametinde ilerleyen taksiyle, aynı istikamete giden 34 BKL 967 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 BKL 967 plakalı otomobil tramvay durağının demir korkuluklarına çarptı. Otomobil demir korkulukları devirirken, taksideki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken kazaya karışan otomobil ve takside hasar meydana geldi. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OtomobilBeyoğluTramvay YoluKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaybolan emanet altınlar bulundu; gözyaşlarına hakim olamadı
Kaybolan emanet altınlar bulundu; gözyaşlarına hakim olamadı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
Şişli'de polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı: 2 yaralı
Şişli'de polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı: 2 yaralı
Yola dökülen yağ ve parçalar ikinci kazaya neden oldu
Yola dökülen yağ ve parçalar ikinci kazaya neden oldu
Emniyet Müdürü Aktaş: Çeşitli suçlardan aranan 422 kişi yakalandı
Emniyet Müdürü Aktaş: Çeşitli suçlardan aranan 422 kişi yakalandı
Kırmızı ışıkta mendil satıcısına darp
Kırmızı ışıkta mendil satıcısına darp
Eminönü'nde denizde ceset bulundu
Eminönü'nde denizde ceset bulundu
İstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyon
İstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyon
Esenler'de sandalye imalatı yapılan iş yerinde yangın
Esenler'de sandalye imalatı yapılan iş yerinde yangın

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans