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Otomobil önce EDS direğine çarptı, sonra takla attı: 2'si ağır 5 yaralı

ŞİŞLİ'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil önce orta refüjde bulunan EDS levha direğine çarptı, ardından savrularak takla attı. Kazada 2'si ağır 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

12 Haziran 2020 Cuma 08:44
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Otomobil önce EDS direğine çarptı, sonra takla attı: 2'si ağır 5 yaralı

Kaza, saat 02.30 sıralarında İnönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Taksim istikametinde yaşandı. Serkan Bozdağ'ın kullandığı 34 VG 0886 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce refüjdeki EDS levha direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Serkan Bozdağ ile birlikte araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
şişliTrafik Kazası
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