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Otogarda dönüş yoğunluğu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş yoğunluğu havadan fotoğraflandı

Otogarda dönüş yoğunluğu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş yoğunluğu havadan fotoğraflandı

09 Haziran 2019 Pazar 15:06
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Otogarda dönüş yoğunluğu

İSTANBUL (DHA) 

Bayram tatilinin son günü 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş yoğunluğu başladı. Gelen yolcuların peronlarda ve servis alanlarında oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda tatil dönüşü yoğunluk oluştu. Ramazan Bayramının ardından şehir dışına tatile çıkan vatandaşların dönüşü devam ediyor. Bayram tatilinin son günü Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın girişine yanaşan otobüsler uzun kuyruklar oluştururken, otobüslerden inen yolcular yoğunluktan dolayı uzun süre servis bekledi.

"YOLLARDA YOĞUNLUK VAR"

Tatilden dönen bir kişi "Tatilden döndük aşırı bir yoğunluk var. Servise binemiyoruz. Zaten trafik yüzünden bayağı bir geçe kaldık. Şuan bekliyoruz" dedi. Servis bekleyen bir yolcu ise "Gideceğimiz meçhul, nasıl gideceğiz onu bilmiyorum. Bir saattir bekliyoruz ama gelen servislere insanlar sığmıyor. Valizler filan bir sürü, valizlerde yoğunluk var" dedi Bir otobüs firması yetkilisi "Her bayram olduğu gibi bu bayramda yoğunluk var, perşembeden beri yoğunluk var, kurban bayramına kadar sürer bu yoğunluk" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Otogar15 Temmuz Demokrasi Otogarı
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