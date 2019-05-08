Otizmli gençlerden tematik akvaryuma ziyaret

İSTANBUL - Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde ve yurtdışında çalışmalarına devam eden İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu’ndaki (İZOT) 30 genç, eğitimcileri ve aileleri ile birlikte İstanbul’da ki programları kapsamında İstanbul Akvaryum’u ziyaret ederek dünya denizlerinde yaşayan balık türleri, Türkiye’nin ilk kutup penguenlerini ve bin metrekarelik yağmur ormanını keşfettiler.

Gezi öncesinde otizmli gençler, Aqua Florya Alışveriş Merkezi’nde Çemberimde Gül Oya, Yer Gök İnlesin, Tutamıyorum Zamanı, Arabaya Taş Koydum ve Memleketim gibi şarkılarla mini bir konser de verdi.

“MUTLULUKLARINI GÖRMEK HEYECAN VERİCİ”

İstanbul Akvaryum Kompleksi İcra Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu, otizmli gençlerin ziyaretleri sırasındaki mutluluklarını görmekten heyecan duyduğunu dile getirdi. Çapanoğlu, “Otizmle ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla faaliyet gösteren İZOT’u İstanbul Akvaryum Kompleksi’mizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Otizmli gençlerin deniz canlılarıyla yaşadıkları deneyimi ve mutluluklarını görmek heyecan vericiydi” dedi.

Ziyaret sonunda etkinliği organize eden Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı Adem Kuyumcu ise, “Önceki yıllarda da engelli bireyler ve kanser hastası çocuklarla ilgili yaptığımız etkinliklerde bizi misafir eden İstanbul Akvaryum’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Merkezi İzmir’de bulunan ve kızı da orkestrada org çalan ODER Otizm Derneği Başkan Yardımcısı Yeşim Bayındır Zorlu da, etkinlikten çok keyif aldıklarını belirterek, teşekkürlerini iletti.