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Önce reklam panolarını devirdi sonra 2 otomobile çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce reklam panolarını devirdi sonra da park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Gökhan A. hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

19 Ağustos 2021 Perşembe 10:28
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Önce reklam panolarını devirdi sonra 2 otomobile çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, saat 03.45 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Uzunçayır köprü altında Ankara istikametinde yaşandı. D-100 Karayolu'ndan Ankara istikametine doğru giden Gökhan A.'nın kullandığı 34 ZH 4311 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine Metrobüs durağı girişindeki reklam panolarına çarptı. Tabelaları deviren otomobil ardından otoparktaki 2 otomobile daha çarptı. Kazada Gökhan A. ve yanındaki arkadaşı Berkant Özer yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından otomobilden çıkarılan sürücü Gökhan A. ve arkadaşı Berkant Özer, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gökhan A., hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Berkant Özer'in durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Kaza yerinde ise yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kaza anında yakındaki durakta otobüs bekleyen Recep Kaya, "Ben İETT durağındaydım. Büyük bir patlama sesi geldi. Bu tarafa doğru gelince kaza olduğunu gördüm. Araba barikatları aşıp içeri girmiş. Bir araba giriyor, park halindeki arabalara çarpıyor. Şoför çok kötüydü. Yanındaki iyiydi, konuşabiliyordu. Bilinci yerindeydi. Şoför vefat etmiş büyük ihtimalle" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadıkyOtomobilKazaTrafik Kazası
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