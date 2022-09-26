Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.275,66
ALTIN
974,57
DOLAR
18,45
STERLİN
19,73
EURO
17,89
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6...
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel alıyor
Bolu Abant İzzet Baysal...
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'den 11 adet taşıt satışa çıkarıldı
Türkiye İhracat Kredi Bankası...
Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi...
2023 yılı İstanbul ili tercüman listesine başvuru duyurusu
2023 yılı İstanbul ili...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ölümünden 14 yıl sonra toprağa verildi

Bedeni doktor adaylarının eğitimi için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bağışlanan Doç. Dr. Kriton Dinçmen, 14 yıl sonra düzenlenen törenle Heybeliada'da toprağa verildi.

26 Eylül 2022 Pazartesi 09:07
Ölümünden 14 yıl sonra toprağa verildi

Türk tıp tarihine önemli katkılarda bulunan ünlü psikiyatrist Doç. Dr. Kriton Dinçmen 2008 yılında vefat etti. Dinçmen'in bedeni vasiyeti üzerine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Bilim Dalı'nda genç cerrahların eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla kadavra olarak kullanıldı. 14 yılın ardından Dinçmen'in naaşı bugün Heybeliada Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedildi.  

Adli psikiyatri alanında sayısız çalışması bulunan Doç. Dr. Kriton Dinçmen hayattayken vasiyetinde bedenin kadavra olarak kullanılmasını istedi. 2008 yılında 84 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından bedeni İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Bilim Dalı'nda kadavra olarak kullanıldı. 14 yıl boyunca sayısız tıp öğrencisinin eğitiminde katkı sağladı. Dinçmen'in naaşı dün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden alınarak doğduğu yer olan Heybeliada'ya getirildi. Dinçmen'in naaşı adada bulunan Rum Ortodoks Mezarlığı'nda Eşi Reyhan Dinçmen, aile yakınlar ve öğrencilerinin katılımlarıyla yapılan törenin ardından toprağa verildi. Dinçmen'in 33 yıllık hayat arkadaşı Reyhan Dinçmen cenazeye gelen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri ile sohbet ettiği esnada duygulu anlar yaşandı.   

"RÜYA GİBİ BİR 33 SENE GEÇİRDİK"

Reyhan Dinçmen eşi Kriton Dinçmen'i gözyaşları içinde,  "Çok büyük bir insandı. Anlatılacak çok anılarımız var. Yaptıkları, ayatları ve kitapları kendisini benden daha iyi anlatabilir sizlere. Rüya gibi bir 33 sene geçirdik kendisiyle" dedi.

"BİZ HOCAMIZA KADAVRA DİYEMİYORUZ" 

Dinçmen'in öğrencisi Yasemin Balcı " Hocam vefat ettikten sonra da eğitime katkıda bulundu. Vasiyeti üzerine tüm tıp öğrencilerine kadavra olarak katkıda bulundu. Bu çok önemli ve az insanın yaptığı bir şey. Henüz yaşarken bedeninin tıp eğitiminde değerlendirilmesini yaşarken şahitler eşliğinde vasiyet etti. Biz tıp dilinde kadavra olarak geçiyor ama biz hocamıza kadavra diyemiyoruz" diye konuştu.  

Psikolog Julide Aral, Dinçmen'in çok iyi bir hekim olduğunu belirterek "Hekim olmasının saygısını da bedenini yeni hekim olacaklara adayarak gösterdi. Gerçekten de bu çok önemli bir olaydı. Bu bir örnektir. Kriton bey bunun öncülerindendir" dedi.  

"ANATOMİ LABORATUVARIMIZDAKİ KADAVRALARA BÜYÜK SAYGI İLE YAKLAŞIYORUZ" 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Ayşe Mutlu "Anatomi laboratuvarımızda kadavralara büyük saygı ile yaklaşıyoruz. Bizim eğitimimize ve bilime sundukları katkıdan dolayı. Kriton hocamız tıp dünyasının içerisinde bulunan bir insan olarak bunun değerini biliyordu" diye konuştu.  

"KENDİSİNİ KADAVRA OLARAK ÖĞRENCİLERİNE ADADI" 

Dinçmen'in arkadaşı Ali Doluca "Kendisini kadavra olarak öğrencilerine adadı. Öğrencileri o kadar seviyordu ki el sürememişler. Bunca zamandır bekletiyorlardı. Bugün ise sevdiği adasında toprağa kavuşacak" şeklinde konuştu.

Psikiyatrist Kriton Dinçmen Heybeliada'da 1924 yılında doğdu , 1948 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1961 yılında Amerika'ya giderek New Jersey Monmouth Medical Center'de dinamik psikiyatri alanında çalışan Dinçmen, daha sonra yine Amerika'da çeşitli hastanelerde görev yaptı. Türkiye'ye 1965 yılında dönerek Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde çalışmaya başlayan Dinçmen, 1982-1994 yılları arasında Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu Psikiyatri Başkanlığı, 1990-1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde öğretim üyeliği yaptı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul üniversitesiCerrahpaşa Tıp FakültesiDoç. Dr. Kriton DinçmenKadavraCenazeHeybeliada
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
İstanbul'da 2022'nin ilk 6 ayında 44 ölümlü, 10 bin 876 yaralamalı kaza oldu
İstanbul'da 2022'nin ilk 6 ayında 44 ölümlü, 10 bin 876 yaralamalı kaza oldu
Bireysel silahlanma 'sessizce' protesto edilecek
Bireysel silahlanma 'sessizce' protesto edilecek
Gaziosmanpaşa'da 120 kaçak göçmen yakalandı
Gaziosmanpaşa'da 120 kaçak göçmen yakalandı
Bağcılar'daki anne cinayetine ilişkin görüntü çekerek paylaşan 3 kişi gözaltına alındı
Bağcılar'daki anne cinayetine ilişkin görüntü çekerek paylaşan 3 kişi gözaltına alındı
Sancaktepe TEM'de zincirleme kaza; 8 yaralı 
Sancaktepe TEM'de zincirleme kaza; 8 yaralı 
Sri Lanka Fahri Başkonsolosluğu'nda olaylı tahliye 
Sri Lanka Fahri Başkonsolosluğu'nda olaylı tahliye 
Eyüpsultan'daki 45 tüp kobra zehri ele geçirildi
Eyüpsultan'daki 45 tüp kobra zehri ele geçirildi
Ümraniye’de kapalı otoparkta bulunan 6 araç yandı
Ümraniye’de kapalı otoparkta bulunan 6 araç yandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول