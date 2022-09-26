Ölümünden 14 yıl sonra toprağa verildi

Türk tıp tarihine önemli katkılarda bulunan ünlü psikiyatrist Doç. Dr. Kriton Dinçmen 2008 yılında vefat etti. Dinçmen'in bedeni vasiyeti üzerine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Bilim Dalı'nda genç cerrahların eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla kadavra olarak kullanıldı. 14 yılın ardından Dinçmen'in naaşı bugün Heybeliada Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedildi.

Adli psikiyatri alanında sayısız çalışması bulunan Doç. Dr. Kriton Dinçmen hayattayken vasiyetinde bedenin kadavra olarak kullanılmasını istedi. 2008 yılında 84 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından bedeni İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Bilim Dalı'nda kadavra olarak kullanıldı. 14 yıl boyunca sayısız tıp öğrencisinin eğitiminde katkı sağladı. Dinçmen'in naaşı dün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden alınarak doğduğu yer olan Heybeliada'ya getirildi. Dinçmen'in naaşı adada bulunan Rum Ortodoks Mezarlığı'nda Eşi Reyhan Dinçmen, aile yakınlar ve öğrencilerinin katılımlarıyla yapılan törenin ardından toprağa verildi. Dinçmen'in 33 yıllık hayat arkadaşı Reyhan Dinçmen cenazeye gelen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri ile sohbet ettiği esnada duygulu anlar yaşandı.

"RÜYA GİBİ BİR 33 SENE GEÇİRDİK"

Reyhan Dinçmen eşi Kriton Dinçmen'i gözyaşları içinde, "Çok büyük bir insandı. Anlatılacak çok anılarımız var. Yaptıkları, ayatları ve kitapları kendisini benden daha iyi anlatabilir sizlere. Rüya gibi bir 33 sene geçirdik kendisiyle" dedi.

"BİZ HOCAMIZA KADAVRA DİYEMİYORUZ"

Dinçmen'in öğrencisi Yasemin Balcı " Hocam vefat ettikten sonra da eğitime katkıda bulundu. Vasiyeti üzerine tüm tıp öğrencilerine kadavra olarak katkıda bulundu. Bu çok önemli ve az insanın yaptığı bir şey. Henüz yaşarken bedeninin tıp eğitiminde değerlendirilmesini yaşarken şahitler eşliğinde vasiyet etti. Biz tıp dilinde kadavra olarak geçiyor ama biz hocamıza kadavra diyemiyoruz" diye konuştu.

Psikolog Julide Aral, Dinçmen'in çok iyi bir hekim olduğunu belirterek "Hekim olmasının saygısını da bedenini yeni hekim olacaklara adayarak gösterdi. Gerçekten de bu çok önemli bir olaydı. Bu bir örnektir. Kriton bey bunun öncülerindendir" dedi.

"ANATOMİ LABORATUVARIMIZDAKİ KADAVRALARA BÜYÜK SAYGI İLE YAKLAŞIYORUZ"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Ayşe Mutlu "Anatomi laboratuvarımızda kadavralara büyük saygı ile yaklaşıyoruz. Bizim eğitimimize ve bilime sundukları katkıdan dolayı. Kriton hocamız tıp dünyasının içerisinde bulunan bir insan olarak bunun değerini biliyordu" diye konuştu.

"KENDİSİNİ KADAVRA OLARAK ÖĞRENCİLERİNE ADADI"

Dinçmen'in arkadaşı Ali Doluca "Kendisini kadavra olarak öğrencilerine adadı. Öğrencileri o kadar seviyordu ki el sürememişler. Bunca zamandır bekletiyorlardı. Bugün ise sevdiği adasında toprağa kavuşacak" şeklinde konuştu.

Psikiyatrist Kriton Dinçmen Heybeliada'da 1924 yılında doğdu , 1948 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1961 yılında Amerika'ya giderek New Jersey Monmouth Medical Center'de dinamik psikiyatri alanında çalışan Dinçmen, daha sonra yine Amerika'da çeşitli hastanelerde görev yaptı. Türkiye'ye 1965 yılında dönerek Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde çalışmaya başlayan Dinçmen, 1982-1994 yılları arasında Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu Psikiyatri Başkanlığı, 1990-1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde öğretim üyeliği yaptı.