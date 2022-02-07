Öğrenci servislerine denetim 

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı 15 günlük sömestr tatilinin ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okula başladı. Yeni dönemin ilk okul gününde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri ile trafik polisleri, Sarıyer'de okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

SARIYER'DE DENETİM

Sarıyer Büyükdere Caddesi İTÜ önünde yapılan denetimlerde servis araçları tek tek durduruldu. Servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Evraklarında eksik bulunan şoförlere ceza uygulandı.

Aracında çakar bulunan bir personel servis aracına da bin 823 lira cezai işlem uygulandı.

MALTEPE'DE DENETİM

Maltepe D-100 Karayolu Ankara İstikametinde okul servislerini tek tek durduran trafik ekipleri sürücülerin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Denetim de durdurulan okul servislerindeki öğrenci ve servis görevlilerine koronavirüs bilgilendirmesi yapılarak araçlarında dezenfekte olup olmadığını kontrol etti.

BAKIRKÖY'DE DENETİM

Bakırköy Florya Kavşağı'nda okul servis aracı denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde şoförlerin evrakları kontrol edildi; Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan şoförlere, bilgilendirme de yapıldı.

Polis ekipleri tarafından denetlenen bir servis aracının arka tarafında bulunan 'Dur' levhası lambasının yanmadığı tespit edildi. Servis şoförü Dursun Şirin'e 427 lira para cezası uygulandı.

"CEZAMIZI ÇEKECEĞİZ"

Denetimlerin sıkı olmasından memnun olduğunu söyleyen Dursun Şirin, "Denetimlerin sıkı olması iyi oldu. Arkadaki dur levhasının ampulü patlamış. Başka bir sıkıntım yok. Ne yapalım? Cezamızı çekeceğiz. Kaç para olduğunu bilmiyorumö dedi.

Tacettim Moğoltay isimli şoför de "İnşallah ikinci dönemde iyi bir sezon geçiririz. Hiçbir eksiğim yok. Araç içi de dezenfekte edildi" diye konuştu.