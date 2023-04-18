Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.059,35
ALTIN
1.244,78
DOLAR
19,44
STERLİN
24,31
EURO
21,45
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE...
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK...
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Nihat Hatipoğlu Sultangazililerle Bir Arada

Ekranların sevilen yüzü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Sultangazi Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri kapsamında ilçedeki vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe sakinleri etkinlik alanını hınca hınç doldururken, Hatipoğlu samimi sohbetiyle yürekleri ısıttı.

18 Nisan 2023 Salı 01:18
2 Okunma
Nihat Hatipoğlu Sultangazililerle Bir Arada

İSTANBUL- Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında sevilen isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bu kez ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

Ramazan Etkinlik Çadırı’nda düzenlenen programa Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan’da gerçekleştirilen ibadetlerin ve tutulan orucun faziletine değindi. Ramazan ayının başının rahmet, ortasının mağfiret ve sonunun cehennemden kurtuluş olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu ayda okunması gereken duaları da izleyicileriyle paylaştı.

Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, gelen soruları da cevaplandırdı.

Programın sonunda Hatipoğlu’na çiçek takdim etmek için sahneye çıkan Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Ramazan ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde Nihat Hocamızın kıymetli sohbeti bu akşam gönüllerimizi huzurla doldurdu. Hocamıza bu akşam bizlerle olduğu için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 18.04.2023 01:24
Anahtar Kelimeler:
Nihat Hatipoğlu Sultangazililerle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu: Beşli Çete Kazanmayacak, Çiftçi Kazanacak
Kılıçdaroğlu: Beşli Çete Kazanmayacak, Çiftçi Kazanacak
Kadir Gecesi 50 Bin Kişilik İftar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katılımıyla Gerçekleşti
Kadir Gecesi 50 Bin Kişilik İftar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katılımıyla Gerçekleşti
Mentorluk Programı Başlıyor
Mentorluk Programı Başlıyor
Büyükçekmeceli kadınlar 38’inci Edirne Ramazan Gezisi’nde buluştu
Büyükçekmeceli kadınlar 38’inci Edirne Ramazan Gezisi’nde buluştu
Yerlikaya, Şenel ve Aydıner’den şehit ailesine ziyaret
Yerlikaya, Şenel ve Aydıner’den şehit ailesine ziyaret
Bağcılar esnafı depremzedelere gıda kolisi gönderdi
Bağcılar esnafı depremzedelere gıda kolisi gönderdi
Bayrampaşalı tüm yardımseverler aynı sofrada
Bayrampaşalı tüm yardımseverler aynı sofrada
Kâmil Koç, Rusçuk şehrine karşılıklı seferlere başladı
Kâmil Koç, Rusçuk şehrine karşılıklı seferlere başladı
Küçükçekmece Belediyesi, cami ve cemevlerinde temizlik çalışması başlattı
Küçükçekmece Belediyesi, cami ve cemevlerinde temizlik çalışması başlattı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi