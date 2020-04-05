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Nefes kesen kovalamaca D-100'de bitti

FATİH'te sabaha karşı devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobil sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. İçinde iki kişinin bulunduğu otomobil sürücüsü durmayarak kaçtı.

05 Nisan 2020 Pazar 08:35
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Nefes kesen kovalamaca D-100'de bitti

Bir süre polisten kaçan otomobil sürücüsü D-100 Karayolu'na çıktı. Otomobil  Mecidiyeköy ayrımını geçtikten sonra önü kesilerek durduruldu. Gözaltına alınan iki şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis sürücünün 1.33 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Olay Fatih'te sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye gezen polis ekipleri, içinde isimleri öğrenilemeyen iki kişinin bulunduğu 06 FT 8840 plakalı otomobili görünce şüphelenip 'Dur' ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü ise polisin uyarısına aldırış etmeden hızla kaçtı. Bir süre polisin kovaladığı otomobil D-100 Karayolu Ankara istikametine doğru ekiplerden kaçtı. Polisten kaçan otomobil Haliç Köprüsünü de geçerek hızla yoluna devam etti.

POLİS D-100 KARAYOLUNU KAPATTI

Araç Mecidiyeköy ayrımını geçtikten sonra Şişli'de görevli polis ekiplerinin yolu kapatmasıyla önü kesildi. Bir süre polisten kaçan araç polisin yolu kesmesiyle durdu. Polis ekipleri de araçta bulunan iki kişiyi gözaltına aldı. Olay yerine gelen trafik polisleri de aracı kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücüye yaptığı ölçümde 1.33 promil alkollü olduğunu tespit etti.  Şüpheliler polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri araçta bir süre arama yaptı. Araç daha sonra çekici yardımıyla otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FatihKovalamacaPolisşüpheli
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