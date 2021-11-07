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N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nunda kazananlar belli oldu

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Ugandalı atlet Victor Kiplangat, kadınlarda ise Kenyalı atlet Sheila Jerotich kazandı.

07 Kasım 2021 Pazar 12:42
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N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nunda kazananlar belli oldu

Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu N Kolay 43. İstanbul Maratonu, 43. kez gerçekleşti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden, Anadolu Yakası’nda başlayan yarış, Sultanahmet Meydanı’nda son buldu. 42,195 kilometrelik parkuru erkeklerde 2:10:18’lik derecesiyle Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazanarak kariyerinin ilk maraton birinciliğini elde ederken; 2:10:23 ile Kenyalı atlet Robert Kipkemboi ikinci, 2:10:25 ile Ugandalı Solomon Mutai üçüncü oldu. Kadınlarda 2:24:15’lik derecesiyle Kenyalı atlet Sheila Jerotich birinci olurken; 2.24.21 ile Kenyalı atlet Jackline Chepngeno ikinci, 2:24:45 ile Etiyopyalı Ayantu Abdi ise üçüncü oldu.

HÜSEYİN CAN 36 YILLIK REKORU KIRDI

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda mücadele eden milli atlet Hüseyin Can, 36 yıldır kırılamayan rekoru kırdı. Maratonu 2:16.02'lik derece ile bitiren milli atlet Hüseyin Can, 1985'ten beri kırılamayan 23 yaş altı Türkiye rekorunu sahibi oldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
43. İstanbul MaratonuVictor KiplangatSheila Jerotich
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