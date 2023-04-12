Mustafa Necati Eğitim Destek Kurs Merkezi başvuruları almaya başladı

İSTANBUL - Kartal Belediyesi, lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacıyla 2023-2024 eğitim yılı için Eğitim Destek Kursları’nın başvurularını almaya başlıyor. LGS ve 12. sınıf TYT/AYT eğitimi için 10 Nisan – 31 Mayıs 2023, yeni mezun öğrenciler için ise 15 Temmuz- 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında başvurular kabul edilecek. Kartal’da ikamet etme şartının arandığı kurslarda TYT/AYT için 12. sınıf öğrencileri (ya da 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında liseden mezun olan) ile LGS için ise 8. sınıf öğrencilerinden başvurusu kabul edilenler, Kartal Belediyesi Mustafa Necati Destek Eğitim Kurs Merkezi’nde ‘Seviye Belirleme Sınavı’na alınacak.

8. Sınıf LGS öğrencileri; 24-25 Haziran 2023 tarihlerinde,

12. sınıf TYT/AYT öğrencileri; 22-23 Haziran 2023’te,

2021-2022 ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında mezun olan öğrenciler ise; 02-03 Eylül 2023 tarihlerinde ‘Seviye Belirleme Sınavı'na girecek. Sınava girecek öğrenciler, Kartal Belediyesi tarafından aranarak sınav saati hakkında bilgilendirilecek. Kesin kayıtlar ise sınav başarı sırasına göre belirlenecek.

HABER: MERVE ELÇİ