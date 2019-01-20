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Motosiklet yayaların arasına daldı

İstanbul'da sürat motosikleti yayaların arasına daldı

Motosiklet yayaların arasına daldı

İstanbul'da sürat motosikleti yayaların arasına daldı

20 Ocak 2019 Pazar 18:43
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Motosiklet yayaların arasına daldı

İSTANBUL (DHA) 

Fatih'te motosiklet sürücüsü önce bir yayaya ardından da durakta bekleyenlere çarptı. Kazada yaralananlar çevre hastanelere kaldırıldı. 

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı Aksaray Metro İstasyonu önünde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Sürat motosikleti sürücüsü seyir halindeyken o sırada trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek isteyen şahsa çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet otobüs durağında bekleyen iki kişiye daha çarptı. 

Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam  ve otobüs durağında bekleyen iki kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü ile  yayayı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Durakta beklerken yaralanan iki kişinin ise kendi imkanları ile hastaneye gittiği öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MotosikletMotosiklet Kaza
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