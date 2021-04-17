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Mobilya imalathanesinde çıkan yangında bir itfaiye eri dumandan etkilendi

SULTANGAZİ'de bulunan 3 katlı mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangında bir itfaiye eri dumandan etkilendi. 

17 Nisan 2021 Cumartesi 10:25
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Mobilya imalathanesinde çıkan yangında bir itfaiye eri dumandan etkilendi

Yangın, saat 01.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Cebeci Mahallesi 2. Cebeci Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir mobilya imalathanesinde çıktı. İmalathaneden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

YANGINA MÜDAHALE EDEN İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ederken yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Meslektaşları tarafından binadan dışarı çıkarılan itfaiye erine ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ambulansa alınan itfaiye görevlisine oksijen verildi. İtfaiye ekipleri yanan atölyede uzun süre soğutma çalışması yaparken işyerinde maddi hasar meydana geldi. Çok sayıda kişinin çalıştığı imalathanenin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olduğu saatlerde yangının meydana gelmesi büyük bir faciayı engelledi. 

YANGINI GÖREN VATANDAŞ YAŞANANLARI ANLATTI

Mobilya imalathanesinin yanında bulunan ayakkabı imalathanesinde bekçi olarak çalışan Hüseyin Türk yaşananları anlattı. Türk, “Ben ayakkabıcının bekçisiyim. Ben kulübede otururken burası yandı. Ben yukarı çıktım baktım. Polisi, Jandarmayı aradım. Hepsi geldiler. Yangının neden çıktığını bilemiyorum. Yangın sırasında içeride kimse yoktu. İçerisi boştu. Bugün cumartesi, kapalı olduğu için herkes gitti. İtfaiyenin adamlarından biri dumandan etkilendi. Oda içeride dumandan zehirlendi. Düştü aşağı. Yaralı falan yok" dedi. 

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yağının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemenin ardından belirlenecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultangaziMobilyaYangınİtfaiye
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