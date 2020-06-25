Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Yeni Corona Önlemi
Yeni Corona Önlemi
Yeşim Gök ile "Bilgi Kadında" yayın hayatına başladı
Yeşim Gök ile "Bilgi Kadında"...
Hanım Ağa Canan Mutluer
Hanım Ağa Canan Mutluer
Doğum günü paylaşımına yarım milyon beğeni geldi
Doğum günü paylaşımına yarım milyon...
Soner Arıca'dan 10 Şarkıya 1 Klip
Soner Arıca'dan 10 Şarkıya 1...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MİT şehidini ifşa davasında 3 tahliye

Şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberiyle "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri olan ifşa etmek" suçundan yargılanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ile Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 8 sanıklı davada, Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik'in tahliyesine karar verildi.

25 Haziran 2020 Perşembe 09:04
0 Okunma
MİT şehidini ifşa davasında 3 tahliye
3 SANIĞIN TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada ara kararını açıklayan heyet, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel ve muhabir Hülya Kılınç'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli şuç şüphesinin varlığını gösteren Açık Kaynak Araştırma Raporları, MİT'in suç duyurusu yazıları, somut delillerin varlığı gibi gerekçeleri göstererek adli kontrol tedbiri ile yeterli hukuksal denetim sağlanamayacağına kanaat getirerek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. 

3 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Heyet, sanıklar Yeni Yaşam Gazetesi çalışanları Aydın Keser ve Mehmet Ferhat Çelik ile Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun tutuklulukta geçirmiş oldukları süreyi dikkate alarak yurtdışına çıkışlarının yasaklanması şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verdi.  Ayrıca tahliye edilen sanıklar Aydın Keser ve Mehmet Ferhat Çelik'in ikametlerinin bulunduğu il sınırını terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına hükmetti.

MÜTALAA İÇİN DOSYA SAVCIYA GÖNDERİLDİ

Ara kararında heyet, yargılamanın genişletilmesi talebi olmaması durumunda dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmesine karar verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme firari sanık Erk Acarer hakkında çıkartılan yakalama kararının devamına ve Acarer hakkındaki beraat kararı verilmesi yönündeki talebin reddine karar verdi. Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 9 Eylül 2020 tarihinde görülmek üzere erteledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MİTşelitOdatvGazeteGazeteciMahkeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oyun oynarken kabusu yaşadı!
Oyun oynarken kabusu yaşadı!
Çatalca'da hasar tespit çalışmaları başladı
Çatalca'da hasar tespit çalışmaları başladı
O minibüs trafikten men edildi
O minibüs trafikten men edildi
Vali Yerlikaya'dan Esenyurt açıklaması!
Vali Yerlikaya'dan Esenyurt açıklaması!
Esenyurt'ta mucize kurtuluş
Esenyurt'ta mucize kurtuluş
Çatalca'da evlerine hortumun gelişini böyle görüntülediler
Çatalca'da evlerine hortumun gelişini böyle görüntülediler
ESENYURT'TAKİ SEL FELAKETİNDE YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
ESENYURT'TAKİ SEL FELAKETİNDE YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Avcılar'da trafik kazası
Avcılar'da trafik kazası
Esenyurt'ta sele kapılan kadını kurtaran esnaf konuştu
Esenyurt'ta sele kapılan kadını kurtaran esnaf konuştu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı