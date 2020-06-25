MİT şehidini ifşa davasında 3 tahliye

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada ara kararını açıklayan heyet, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel ve muhabir Hülya Kılınç'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli şuç şüphesinin varlığını gösteren Açık Kaynak Araştırma Raporları, MİT'in suç duyurusu yazıları, somut delillerin varlığı gibi gerekçeleri göstererek adli kontrol tedbiri ile yeterli hukuksal denetim sağlanamayacağına kanaat getirerek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

3 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Heyet, sanıklar Yeni Yaşam Gazetesi çalışanları Aydın Keser ve Mehmet Ferhat Çelik ile Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun tutuklulukta geçirmiş oldukları süreyi dikkate alarak yurtdışına çıkışlarının yasaklanması şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verdi. Ayrıca tahliye edilen sanıklar Aydın Keser ve Mehmet Ferhat Çelik'in ikametlerinin bulunduğu il sınırını terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına hükmetti.

MÜTALAA İÇİN DOSYA SAVCIYA GÖNDERİLDİ

Ara kararında heyet, yargılamanın genişletilmesi talebi olmaması durumunda dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderilmesine karar verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme firari sanık Erk Acarer hakkında çıkartılan yakalama kararının devamına ve Acarer hakkındaki beraat kararı verilmesi yönündeki talebin reddine karar verdi. Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 9 Eylül 2020 tarihinde görülmek üzere erteledi.