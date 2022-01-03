Milli Eğitimde  Osmanlı Devletinde Engelliler sergisi açıldı

İSTANBUL - Doç. Dr. Nuri Güçtekin ve Uzman Öğretmen Haşim Albayrak tarafından hazırlanan ve tamamen Osmanlı arşivlerine dayanan belgeler bir hafta boyunca sergilendi

Kısa bir zaman önce Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan M. Fatih Çepni, bu sergi açılışına kadar genelde okulların sergi ve diğer açılışlarına katılıyordu. Kendisinin Daha önce İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünde Özel Eğitim bölümünde şube müdürlüğü yaptığı zamanlar görev alanında olan özel eğitim ile ilgili yaptığı görevden sonra da özel eğitime ve engelliler eğitimine ilgisini hiçbir zaman esirgememişti. Okullara yaptığı ziyaret ve denetimlerde ilk olarak okulların özel eğitim durumunu öğrenerek o konuda çözümler araması ve özel eğitime verdiği destek dikkate şayan oluyor.

M. Fatih Çepni, kendi ilçesindeki okul müdürlerinden Haşim Albayrak’ın Doç. Dr. Nuri Güçtekin ile birlikte hazırladığı Osmanlı Devletinde Engeliler Sergisinin, kendi ilçe binasında da sergilenmesini istedi.

Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalında öğretim üyesi olan Doç. Dr. Nuri Güçtekin ile Bakırköy’de halen okul müdürü olan Uzman Öğretmen Haşim Albayrak’ın birlikte hazırladıkları Osmanlı Devletinde Engelliler Sergisi 3 Aralık 2021 tarihinde Engelliler Haftası programları kapsamında Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Bakırköy Kartaltepe’deki yönetim binasında sergilendi. Bina girişinde sergilenmeye başlanan arşiv belgeleri oldukça ilgi çekici idi.

Sergiyi hazırlayan iki eğitimciden biri olan Haşim Albayrak, sergi zamanında İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Fatih Çepni’ye sunum yaparken